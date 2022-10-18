Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Таким чином, це вкотре підтверджує гарну роботу нашої ППО та українських військових.
Важливо Руйнування – серйозні: через атаку у Дніпрі можуть бути проблеми з водою та електрикою
У Дніпрі збили ворожі ракети
Як повідомив очільник регіону, 18 жовтня під час ворожої атаки на Дніпро наша ППО знищила 4 російськi ракети.
Дякуємо захисникам!
– наголосив Резніченко.
Що відомо про атаку ворога на Дніпро
- Зранку 18 жовтня у Дніпрі пролунали вибухи. Невдовзі місцеві мешканці повідомили про пожежу, яка спалахнула на місці влучання.
- Як зазначив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, у Дніпрі зафіксовані два прильоти в об'єкт енергетичної інфраструктури. Він наголосив, що є серйозні пошкодження внаслідок атаки. На місці влучання зараз працюють рятувальники.
- Об'єкт енергетичної інфраструктури зазнав серйозних руйнувань. Після цього без електрики залишилися певні райони Дніпра, Синельникового та Васильківки.
- Також Валентин Резніченко повідомив, що знеструмили одну з насосних станцій "Дніпроводоканалу". Тому на лівому березі міста зараз перебої з водою.
- Глава Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук звернувся до місцевих мешканців. Він попрохав їх не публікувати у мережі фото та відео з місць влучань.
- До речі, в Офісі Президента попередили, що водо- та електропостачання в деяких районах можуть бути відсутні.
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