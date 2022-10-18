Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Таким чином, це вкотре підтверджує гарну роботу нашої ППО та українських військових.

Важливо Руйнування – серйозні: через атаку у Дніпрі можуть бути проблеми з водою та електрикою

У Дніпрі збили ворожі ракети

Як повідомив очільник регіону, 18 жовтня під час ворожої атаки на Дніпро наша ППО знищила 4 російськi ракети.

Дякуємо захисникам!

– наголосив Резніченко.

Що відомо про атаку ворога на Дніпро

Зранку 18 жовтня у Дніпрі пролунали вибухи. Невдовзі місцеві мешканці повідомили про пожежу, яка спалахнула на місці влучання.

Як зазначив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, у Дніпрі зафіксовані два прильоти в об'єкт енергетичної інфраструктури. Він наголосив, що є серйозні пошкодження внаслідок атаки. На місці влучання зараз працюють рятувальники.

Об'єкт енергетичної інфраструктури зазнав серйозних руйнувань. Після цього без електрики залишилися певні райони Дніпра, Синельникового та Васильківки.

Також Валентин Резніченко повідомив, що знеструмили одну з насосних станцій "Дніпроводоканалу". Тому на лівому березі міста зараз перебої з водою.

Глава Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук звернувся до місцевих мешканців. Він попрохав їх не публікувати у мережі фото та відео з місць влучань.

До речі, в Офісі Президента попередили, що водо- та електропостачання в деяких районах можуть бути відсутні.

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