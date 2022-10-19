До знищення "Shahed-136", які окупанти маркують як "Герань-2", залучаються зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, самохідні зенітні установки, мобільні вогневі групи ПЗРК, зенітні гармати, великокаліберні кулемети та інше озброєння.

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Скільки шахідів збили в Україні

Перший випадок збиття іранського дрона-камікадзе на території України стався 13 вересня 2022 року у місті Куп'янськ. Відтоді за 36 діб було збито 223 "Shahed-136".

Станом на 19 жовтня, із першого випадку збиття на території України дрона-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136", протиповітряною обороною Повітряних Сил та інших складових Сил оборони України знищено 223 БпЛА цього типу,

– мовиться у повідомленні Повітряних сил.

Скоро Україна боротиметься з дронами-камікадзе ще ефективніше

Генсек НАТО Єнс Столтенберг 18 жовтня повідомив, що найближчими днями НАТО доставить в Україну системи для боротьби з дронами. Це будуть сотні станцій активних перешкод. Окрім антидронних систем, Альянс додаткові установки ППО. Це допоможе глушити безпілотники російського та іранського виробництва.

Загалом сили ППО знищили понад тисячу різних БпЛА

Зауважимо, що Росія використовує проти України не лише іранські дрони-камікадзе, а й власні. Окупанти використовують їх як для атак, так і для розвідки. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Сили ППО збили в Україні 1 286 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Крім цього, було знищено:

269 літаків,

242 гелікоптери,

323 крилатих ракети.

На Півдні країни росіяни використовують дрони найактивніше – вороги намагаються знайти дірку в нашій обороні та промацують ППО. Щоб бути непоміченими, дрони літають низько над водою. А звук по воді йде дуже далеко – таким чином виходить, що наші захисники добре чують БпЛА, проте не бачать його.

Також окупанти часто випускають дронів-камікадзе на Північ України з боку Білорусі. Останній тиждень ними ледь не щодня активно атакують Київщину.

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