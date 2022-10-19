К уничтожению Shahed-136, которые оккупанты маркируют как Герань-2, привлекаются зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, самоходные зенитные установки, мобильные огневые группы ПЗРК, зенитные пушки, крупнокалиберные пулеметы и другое вооружение.

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Сколько шахидов сбили в Украине

Первый случай сбивания иранского дрона-камикадзе на территории Украины произошел 13 сентября 2022 года в городе Купянск. С тех пор за 36 суток было сбито 223 "Shahed-136".

По состоянию на 19 октября, из первого случая сбития на территории Украины дрона-камикадзе иранского производства "Shahed-136", противовоздушной обороной Воздушных Сил и других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 223 БпЛА этого типа,

– говорится в сообщении Воздушных сил.

Скоро Украина будет бороться с дронами-камикадзе еще эффективнее.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 18 октября сообщил, что в ближайшие дни НАТО доставит в Украину системы для борьбы с дронами. Это будут сотни станций активных помех. Кроме антидронных систем, Альянс предоставит дополнительные установки ПВО. Это поможет глушить беспилотники российского и иранского производства.

Всего силы ПВО уничтожили более тысячи различных БпЛА

Отметим, что Россия использует против Украины не только иранские дроны-камикадзе, но и собственные. Оккупанты используют их как для атак, так и для разведки. Всего с начала полномасштабного вторжения Силы ПВО сбили в Украине 1 286 БпЛА оперативно-тактического уровня.

Кроме этого, было уничтожено:

269 самолетов,

242 вертолета,

323 крылатых ракеты.

На Юге страны россияне используют дроны активнее всего – враги пытаются найти дыру в нашей обороне и прощупывают ПВО. Чтобы быть незамеченными, дроны летают низко над водой. А звук по воде идет очень далеко – таким образом получается, что наши защитники хорошо слышат БпЛА, однако не видят его.

Также оккупанты часто выпускают дронов-камикадзе на Север Украины со стороны Беларуси. Последнюю неделю ими чуть ли не ежедневно активно атакуют Киевскую область.

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