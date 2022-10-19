В Генштабе ВСУ отчитываются, что с начала полномасштабного вторжения России в Украине уже погибли 66280 оккупантов.

Ранее Армия России сократилась на 530 оккупантов в сутки: потери врага по состоянию на 18 октября

Потери врага по состоянию на 18 октября

танков – 2554 (+6) единиц

боевых бронированных машин – 5235 (+16) единиц

артиллерийских систем – 1637 (+15) единиц

РСЗО – 372 единицы

средств ПВО – 189 (+1) единиц

самолетов – 269 (+1) единиц

вертолетов – 242 единицы

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1286 (+10) единиц

крылатых ракет – 323 (+5) единицы

кораблей и катеров – 16 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3999 (+14) единиц

специальной техники – 146 (+2) единиц.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Краматорском направлениях.

Какая обстановка на фронте

За сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки захватчиков в районах населенных пунктов:

Огурцово и Двуречье Харьковской области;

Белогоровка в Луганской области;

Новокалиново, Майорск, Одрадовка, Нью-Йорк, Новомихайловка, Невельское, Опытное и Марьинка Донецкой области.

А авиация Сил обороны Украины на протяжении предыдущих суток нанесла 24 удара. Подтверждено поражение:

16 районов сосредоточения вооружения и военной техники,

опорного пункта,

а также 8 позиций зенитных ракетных комплексов противника.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили 5 крылатых ракет и самолет Су-25.

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