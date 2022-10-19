В Генштабе ВСУ отчитываются, что с начала полномасштабного вторжения России в Украине уже погибли 66280 оккупантов.
Ранее Армия России сократилась на 530 оккупантов в сутки: потери врага по состоянию на 18 октября
Потери врага по состоянию на 18 октября
танков – 2554 (+6) единиц
боевых бронированных машин – 5235 (+16) единиц
артиллерийских систем – 1637 (+15) единиц
РСЗО – 372 единицы
средств ПВО – 189 (+1) единиц
самолетов – 269 (+1) единиц
вертолетов – 242 единицы
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1286 (+10) единиц
крылатых ракет – 323 (+5) единицы
кораблей и катеров – 16 единиц;
автомобильной техники и автоцистерн – 3999 (+14) единиц
специальной техники – 146 (+2) единиц.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Краматорском направлениях.
Какая обстановка на фронте
За сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки захватчиков в районах населенных пунктов:
- Огурцово и Двуречье Харьковской области;
- Белогоровка в Луганской области;
- Новокалиново, Майорск, Одрадовка, Нью-Йорк, Новомихайловка, Невельское, Опытное и Марьинка Донецкой области.
А авиация Сил обороны Украины на протяжении предыдущих суток нанесла 24 удара. Подтверждено поражение:
- 16 районов сосредоточения вооружения и военной техники,
- опорного пункта,
- а также 8 позиций зенитных ракетных комплексов противника.
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили 5 крылатых ракет и самолет Су-25.
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