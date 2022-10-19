У Генштабі ЗСУ звітують, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні вже загинуло 66280 окупантів.
Раніше Армія Росії скоротилася аж на 530 окупантів за добу: втрати ворога станом на 18 жовтня
Втрати ворога станом на 18 жовтня
танків – 2554 (+6) одиниці;
бойових броньованих машин – 5235 (+16) одиниць;
артилерійських систем – 1637 (+15) одиниць;
РСЗВ – 372 одиниці;
засобів ППО – 189 (+1) одиниць;
літаків – 269 (+1) одиниць
гелікоптерів – 242 одиниці;
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1286 (+10) одиниці;
крилатих ракет – 323 (+5) одиниці;
кораблів та катерів – 16 одиниць;
автомобільної техніки та автоцистерн – 3999 (+14) одиниць;
спеціальної техніки – 146 (+2) одиниць.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Краматорському напрямках.
Яка обстановка на фронті
За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів:
- Огірцеве і Дворічна Харківської області;
- Білогорівка на Луганщині;
- Новокалинове, Майорськ, Одрадівка, Нью-Йорк, Новомихайлівка, Невельське, Опитне та Мар'їнка Донецької області.
Натомість авіація Сил оборони України протягом попередньої доби завдала 24 удари. Підтверджено ураження:
- 16 районів зосередження озброєння та військової техніки,
- опорного пункту,
- а також 8 позицій зенітних ракетних комплексів противника.
Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 5 крилатих ракет та літак Су-25.
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