У Генштабі ЗСУ звітують, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні вже загинуло 66280 окупантів.

Раніше Армія Росії скоротилася аж на 530 окупантів за добу: втрати ворога станом на 18 жовтня

Втрати ворога станом на 18 жовтня

танків – 2554 (+6) одиниці;

бойових броньованих машин – 5235 (+16) одиниць;

артилерійських систем – 1637 (+15) одиниць;

РСЗВ – 372 одиниці;

засобів ППО – 189 (+1) одиниць;

літаків – 269 (+1) одиниць

гелікоптерів – 242 одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1286 (+10) одиниці;

крилатих ракет – 323 (+5) одиниці;

кораблів та катерів – 16 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3999 (+14) одиниць;

спеціальної техніки – 146 (+2) одиниць.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Краматорському напрямках.

Яка обстановка на фронті

За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів:

Огірцеве і Дворічна Харківської області;

Білогорівка на Луганщині;

Новокалинове, Майорськ, Одрадівка, Нью-Йорк, Новомихайлівка, Невельське, Опитне та Мар'їнка Донецької області.

Натомість авіація Сил оборони України протягом попередньої доби завдала 24 удари. Підтверджено ураження:

16 районів зосередження озброєння та військової техніки,

опорного пункту,

а також 8 позицій зенітних ракетних комплексів противника.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 5 крилатих ракет та літак Су-25.

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