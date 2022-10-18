Тільки за минулу добу наші захисники знищили ще 530 російських загарбників.
До теми Ще 320 окупантів відправились на той світ: втрати ворога станом на 17 жовтня
Втрати ворога станом на 18 жовтня
- танків – 2548 (+11) одиниць;
- бойових броньованих машин – 5219 (+14) одиниць;
- артилерійських систем – 1622 (+23) одиниці;
- РСЗВ – 372 (+6) одиниці;
- засобів ППО – 188 (+1) одиниці;
- літаків – 268 одиниць;
- гелікоптерів – 242 одиниці;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1276 (+35) одиниць;
- крилатих ракет – 318 (+2) одиниць;
- кораблів та катерів – 16 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3985 (+16) одиниць;
- спеціальної техніки – 144 одиниці.