Только за минувшие сутки наши защитники уничтожили еще 530 российских захватчиков.

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Потери врага по состоянию на 18 октября

Танков – 2548 (+11) единиц;

боевых бронированных машин – 5219 (+14) единиц;

артиллерийских систем – 1622 (+23) единицы;

РСЗО – 372 (+6) единицы;

средств ПВО – 188 (+1) единицы;

самолетов – 268 единиц;

вертолетов – 242 единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1276 (+35) единиц;

крылатых ракет – 318 (+2) единиц;

кораблей и катеров – 16 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3985 (+16) единиц;

специальной техники – 144 единицы.

Какая ситуация на фронте

Враг продолжает пытаться удержать временно захваченные им территории Украины и хочет наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Но по всей линии фронта захватчики сталкиваются с мощным сопротивлением ВСУ.

Подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов вблизи 6 населенных пунктов, в том числе:

Берестово Харьковской области;

Бахмутское, Иванград, Клещиевка, Первомайское и Марьинка Донецкой области.

Вместе с тем, враг обстреливает позиции наших войск вдоль всей линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Враг нанес 10 ракетных и 58 авиационных ударов в течение суток. От них пострадало более 35 населенных пунктов.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 22 удара. Подтверждено поражение 18 районов сосредоточения вооружения и военной техники, опорного пункта, а также 3 позиций зенитных ракетных комплексов противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили 3 крылатых ракеты.

Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 объекта ПВО и артиллерии, 1 склад боеприпасов и другие военные цели противника.

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