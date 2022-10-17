Наши военные каждый день ликвидируют врага. Так что количество потерь "второй армии мира" постоянно растет.
Важно ВСУ ликвидировали много оккупантов и техники на Запорожье: у врага стало меньше командных пунктов
Потери врага в технике по состоянию на 17 октября
- Танков – 2 537 (+8) единиц;
- боевых бронированных машин – 5 205 (+12) единиц;
- артиллерийских систем – 1 599 (+10) единиц;
- РСЗО – 366 (+1) единиц;
- средств ПВО – 187 (+1) единиц;
- самолетов – 268 (+0) единиц;
- вертолетов – 242 (+0) единицы;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1241 (+17);
- крылатых ракет – 316 (+0);
- кораблей и катеров – 16 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 969 (+10) единиц;
- специальной техники – 144 (+1).
Потери врага по состоянию на 17 октября / Генштаб ВСУ
На юге наши силы ПВО сбили 11 дронов-камикадзе
16 октября ВСУ только за 1 час сбили 11 вражеских дронов-камикадзе. Их удалось уничтожить на юге Украины. Они пытались атаковать Украину в течение 21: 30-22: 30.
Так, 9 Shahed-136 ликвидировали Воздушные силы, а еще по одному – нацгвардейцы и теробороновцы.
За минувшие сутки на юге у россиян такие потери:
- По меньшей мере 50 оккупантов;
- 2 танка;
- 3 крупнокалиберные гаубицы типа "Мста";
- пушки типа "Гиацинт";
- самоходная артустановка;
- миномет;
- зенитно-ракетный комплекс "Тор";
- станция радиоэлектронной борьбы;
- 3 единицы автобронетехники.
Кстати, на Юге наши защитники отработали по врагу 15 авиационных ударов и 230 огневых задач по районам сосредоточения на тот момент еще живой силы и техники, по опорных пунктах и средствах противовоздушной обороны.
Напомним, что за минувшие сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Торское, Спорное, Соледар, Бахмут, Майорск, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Кроме этого, подтверждено поражение 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 позиций зенитных ракетных комплексов врага.
Также украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 15 вражеских БпЛА.
Достойно внимания – оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 17 октября: смотрите видео