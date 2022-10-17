Наши военные каждый день ликвидируют врага. Так что количество потерь "второй армии мира" постоянно растет.

Важно ВСУ ликвидировали много оккупантов и техники на Запорожье: у врага стало меньше командных пунктов

Потери врага в технике по состоянию на 17 октября

Танков – 2 537 (+8) единиц;

боевых бронированных машин – 5 205 (+12) единиц;

артиллерийских систем – 1 599 (+10) единиц;

РСЗО – 366 (+1) единиц;

средств ПВО – 187 (+1) единиц;

самолетов – 268 (+0) единиц;

вертолетов – 242 (+0) единицы;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1241 (+17);

крылатых ракет – 316 (+0);

кораблей и катеров – 16 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3 969 (+10) единиц;

специальной техники – 144 (+1).

Потери врага по состоянию на 17 октября / Генштаб ВСУ

На юге наши силы ПВО сбили 11 дронов-камикадзе

16 октября ВСУ только за 1 час сбили 11 вражеских дронов-камикадзе. Их удалось уничтожить на юге Украины. Они пытались атаковать Украину в течение 21: 30-22: 30.

Так, 9 Shahed-136 ликвидировали Воздушные силы, а еще по одному – нацгвардейцы и теробороновцы.

За минувшие сутки на юге у россиян такие потери:

По меньшей мере 50 оккупантов;

2 танка;

3 крупнокалиберные гаубицы типа "Мста";

пушки типа "Гиацинт";

самоходная артустановка;

миномет;

зенитно-ракетный комплекс "Тор";

станция радиоэлектронной борьбы;

3 единицы автобронетехники.

Кстати, на Юге наши защитники отработали по врагу 15 авиационных ударов и 230 огневых задач по районам сосредоточения на тот момент еще живой силы и техники, по опорных пунктах и средствах противовоздушной обороны.

Напомним, что за минувшие сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Торское, Спорное, Соледар, Бахмут, Майорск, Водяное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Кроме этого, подтверждено поражение 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 позиций зенитных ракетных комплексов врага.

Также украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 15 вражеских БпЛА.

Достойно внимания – оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 17 октября: смотрите видео