Наші військові кожного дня ліквідовують ворога. То ж кількість втрат "другої армії світу" невпинно зростає.

Важливо ЗСУ ліквідували багато окупантів та техніки на Запоріжжі: у ворога поменшало командних пунктів

Втрати ворога у техніці станом на 17 жовтня

Танків – 2 537 (+8) одиниць;

бойових броньованих машин – 5 205 (+12) одиниць;

артилерійських систем – 1 599 (+10) одиниць;

РСЗВ – 366 (+1) одиниць;

засобів ППО – 187 (+1) одиниць;

літаків – 268 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 242 (+0) одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1241 (+17);

крилатих ракет – 316 (+0);

кораблів та катерів – 16 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 969 (+10) одиниць;

спеціальної техніки – 144 (+1).



Втрати ворога станом на 17 жовтня / Генштаб ЗСУ

На Півдні наші сили ППО збили 11 дронів-камікадзе

16 жовтня ЗСУ лише за 1 годину збили 11 ворожих дронів-камікадзе. Їх вдалося знищити на Півдні України. Вони намагалися атакувати Україну впродовж 21:30 – 22:30.

Так, 9 Shahed-136 ліквідували Повітряні сили, а ще по одному – нацгвардійці та тероборонівці.

За минулу добу на Півдні у росіян такі втрати:

Щонайменше 50 окупантів;

2 танки;

3 крупнокаліберні гаубиці типу "Мста";

гармати типу "Гіацинт";

самохідна артустановка;

міномет;

зенітно-ракетний комплекс "Тор";

станція радіоелектронної боротьби;

3 одиниці автобронетехніки.

До речі, на Півдні наші захисники відпрацювали по ворогу 15 авіаційних ударів та 230 вогневих завдань по районах зосередження на той момент ще живої сили та техніки, по опорних пунктах та засобах протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що за минулу добу ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Торське, Спірне, Соледар, Бахмут, Майорськ, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. Окрім цього, підтверджено ураження 25 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 позицій зенітних ракетних комплексів ворога.

Також українські підрозділи протиповітряної оборони збили 15 ворожих БпЛА.

Варте уваги – Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 17 жовтня: дивіться відео