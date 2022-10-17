Ситуація на південнобузькому напрямку лишається напруженою та динамічною. Збройні Сили України тримають зайняті позиції та ініціативу у веденні бойових дій.

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Окупанти знову обстрілюють Нікопольщину

Продовжуючи техногенні провокації та психологічний терор мирного населення тилових регіонів, надвечір окупанти знову вдарили реактивними системами залпового вогню по Марганецькій громаді в Нікопольському районі. Масштаби пошкоджень уточнюють, попередньо, постраждалих нема.

Також протягом минулого дня ворог 5 разів атакував вздовж всієї лінії фронту та по прилеглих населених пунктах штурмовиком та гелікоптерами.

Росіяни зазнають невдач

Наші захисники відпрацювали по ворогу 15 авіаційних ударів та 230 вогневих завдань по районах зосередження на той момент ще живої сили та техніки, по опорних пунктах та засобах протиповітряної оборони.

У росіян такі втрати:

Щонайменше 50 окупантів;

2 танки;

3 крупнокаліберні гаубиці типу "Мста";

гармати типу "Гіацинт";

самохідна артустановка;

міномет;

зенітно-ракетний комплекс "Тор";

станція радіоелектронної боротьби;

3 одиниці автобронетехніки.

Крім того, пошкоджено реактивну систему залпового вогню "Град" та 3 одиниці інженерної і броньованої техніки.

Зауважимо, що у Чорному морі тримається помірна штормова погода, вороже корабельне угруповання – без змін. 6️ кораблів, серед яких 1 вдк, 2 надводних ракетоносії, споряджені 12 "Калібрами".

На Півдні наші сили ППО збили 11 дронів-камікадзе

16 жовтня ЗСУ лише за 1 годину збили 11 ворожих дронів-камікадзе. Дрони-камікадзе іранського виробництва вдалося знищити на Півдні України.

9 Shahed-136 ліквідували Повітряні сили, а ще по одному – нацгвардійці та тероборонівці.

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