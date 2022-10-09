У мережі показали як ЗСУ везуть трофейний ЗРК Тор М2 з російською символікою. Тож, уже скоро зенітно-ракетний комплекс використовуватимуть на благо нам. Звісно, після того, як змиють ганебну символіку.

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Рідкісний трофей. Російський Тор М-2 успішно перейшов по програмі ленд-лізу до ЗСУ,

– йдеться у повідомленні.

Що таке ЗРК Тор М2

В армії Росії ЗРК "Тор" представили за панацею і універсальний засіб протиповітряної оборони. Загалом характеристики, які заявлені до цього комплексу, достатньо високі. В теорії вони дозволяють йому знищувати всі види повітряних цілей, за виключенням балістичних. Його вартість приблизно 24 мільйони доларів.

Снаряди до "Градів", як бонус

Також захисники поділились іншими подарунками від російської армії – снарядами до БМ-21 "Град".

"Друга армія світу" активно продовжує "перегрупування", й так швидко, що залишили ЗСУ величезний подарунок. І тепер всі ці снаряди до БМ-21 Град будуть використані для того, щоб більше жоден ворог і не мріяв приходити на українську землю,

– наголосили військові.

До слова, трофейну техніку не враховують до втрат російської армії, що подає Генеральний штаб Збройних сил України.

Втрати ворога у техніці станом на 9 жовтня

танки – 2486 (+14) одиниць,

бойові броньовані машини – 5133 (+22) одиниці;

артилерійські системи – 1477 (+18) одиниць;

РСЗВ – 348 (+3) одиниці;

засоби ППО – 180 (+0) одиниць;

літаки – 266 (+0) одиниць;

гелікоптери – 235 (+1) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1086 (+7) одиниць;

крилаті ракети – 247 (+1) одиниць;

кораблі та катери – 15 (+0) одиниць;

автомобільна техніка та автоцистерни – 3890 (+15) одиниць;

спеціальна техніка – 136 (+0) одиниць.

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