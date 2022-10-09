В сети показали, как ВСУ везут трофейный ЗРК Тор М2 с российской символикой. Уже скоро зенитно-ракетный комплекс будут использовать во благо нам. Конечно после того, как смоют позорную символику.

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Редкий трофей. Российский Тор М-2 успешно перешел по программе ленд-лиза в ВСУ,

– говорится в сообщении.

Что такое ЗРК Тор М2

В армии России ЗРК "Тор" представили как панацею и универсальное средство противовоздушной обороны. В целом характеристики, заявленные в этот комплекс, достаточно высоки. В теории они позволяют ему уничтожать все виды воздушных целей, за исключением баллистических. Его стоимость примерно 24 миллиона долларов.

Снаряды к "Градам", как бонус

Также защитники поделились другими подарками от российской армии – снарядами к БМ-21 "Град".

"Вторая армия мира" активно продолжает "перегруппировку", и так быстро, что оставили ВСУ огромный подарок. И теперь все эти снаряды к БМ-21 Град будут использованы для того, чтобы больше ни один враг и не мечтал приходить на украинскую землю,

– подчеркнули военные.

К слову, трофейную технику не учитывают в счет потерь российской армии, которые подает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Потери врага в технике по состоянию на 9 октября

танки – 2486 (+14) единиц,

боевые бронированные машины – 5133 (+22) единицы;

артиллерийские системы – 1477 (+18) единиц;

РСЗО – 348 (+3) единицы;

средства ПВО – 180 (+0) единиц;

самолеты – 266 (+0) единиц;

вертолеты – 235 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1086 (+7) единиц;

крылатые ракеты – 247 (+1) единиц;

корабли и катера – 15 (+0) единиц;

автомобильная техника и автоцистерны – 3890 (+15) единиц;

специальная техника – 136 (+0) единиц.

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