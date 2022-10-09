В сети показали, как ВСУ везут трофейный ЗРК Тор М2 с российской символикой. Уже скоро зенитно-ракетный комплекс будут использовать во благо нам. Конечно после того, как смоют позорную символику.
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Редкий трофей. Российский Тор М-2 успешно перешел по программе ленд-лиза в ВСУ,
– говорится в сообщении.
Что такое ЗРК Тор М2
В армии России ЗРК "Тор" представили как панацею и универсальное средство противовоздушной обороны. В целом характеристики, заявленные в этот комплекс, достаточно высоки. В теории они позволяют ему уничтожать все виды воздушных целей, за исключением баллистических. Его стоимость примерно 24 миллиона долларов.
Снаряды к "Градам", как бонус
Также защитники поделились другими подарками от российской армии – снарядами к БМ-21 "Град".
"Вторая армия мира" активно продолжает "перегруппировку", и так быстро, что оставили ВСУ огромный подарок. И теперь все эти снаряды к БМ-21 Град будут использованы для того, чтобы больше ни один враг и не мечтал приходить на украинскую землю,
– подчеркнули военные.
К слову, трофейную технику не учитывают в счет потерь российской армии, которые подает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Потери врага в технике по состоянию на 9 октября
- танки – 2486 (+14) единиц,
- боевые бронированные машины – 5133 (+22) единицы;
- артиллерийские системы – 1477 (+18) единиц;
- РСЗО – 348 (+3) единицы;
- средства ПВО – 180 (+0) единиц;
- самолеты – 266 (+0) единиц;
- вертолеты – 235 (+1) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1086 (+7) единиц;
- крылатые ракеты – 247 (+1) единиц;
- корабли и катера – 15 (+0) единиц;
- автомобильная техника и автоцистерны – 3890 (+15) единиц;
- специальная техника – 136 (+0) единиц.
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