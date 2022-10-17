Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Окупанти продовжують обстрілювати Україну

Так, протягом минулої доби противник завдав 2 ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів противника зазнали райони більш як 20 населених пунктів. Зокрема, Білопілля на Сумщині, Слов’янськ, Павлівка та Новосілка Донецької області, Марганець Дніпропетровської області, Правдине та Білогірка Херсонської області. Ворог атакував Миколаїв 15 дронами-камікадзе, 11 з них наші захисники збили.

Яка ситуація на фронті

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування ударних БпЛА "Shahed-136" з території Білорусі.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Ветеринарне, Висока Яруга, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Гатище, Дворічне, Зелене, Козача Лопань, Красне та Огірцеве Харківської області;

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Ветеринарне, Висока Яруга, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Гатище, Дворічне, Зелене, Козача Лопань, Красне та Огірцеве Харківської області; на Краматорському напрямку – з танків, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Петропавлівка, Першотравневе Харківської області; Греківка і Новоєгорівка Луганської області та Зарічне, Терни, Торське і Ямполівка на Донеччині;

– з танків, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Петропавлівка, Першотравневе Харківської області; Греківка і Новоєгорівка Луганської області та Зарічне, Терни, Торське і Ямполівка на Донеччині; на Бахмутському напрямку – з танків та реактивної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Опитне, Соледар і Яковлівка Донецької області;

– з танків та реактивної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Опитне, Соледар і Яковлівка Донецької області; на Авдіївському напрямку – з танків, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бердичі, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка та Первомайське Донецької області.

– з танків, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бердичі, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка та Первомайське Донецької області. на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог наступальних дій не вів. Здійснив обстріли з артилерії різних типів у районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Володимирівка, Вугледар та Парасковіївка Донецької області.

ворог наступальних дій не вів. Здійснив обстріли з артилерії різних типів у районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Володимирівка, Вугледар та Парасковіївка Донецької області. на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Нікополь і Новокам’янка на Дніпропетровщині, Тернові Поди, Партизанське, Широке Миколаївської області та Мирне на Херсонщині.

Як ЗСУ нищать ворога

Нині підтверджено ураження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів за попередні дні.

Унаслідок точних ударів ЗСУ ворог зазнав таких втрат у районах населених пунктів Запорізької області:

Молочанськ – до 40 поранених,

– до 40 поранених, Кам’янка-Дніпровська – 5 одиниць озброєння і військової техніки та близько 25 поранених,

– 5 одиниць озброєння і військової техніки та близько 25 поранених, Енергодар – до 20 поранених,

– до 20 поранених, Оріхів та Гуляйполе – до 5 одиниць озброєння і військової техніки та до 50 поранених,

– до 5 одиниць озброєння і військової техніки та до 50 поранених, Пологи – близько 7 одиниць військової техніки та до 30 поранених.

Також за минулу добу ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Торське, Спірне, Соледар, Бахмут, Майорськ, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

Наша авіація протягом минулої доби завдала понад 30 ударів. Підтверджено ураження 25 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Також українські підрозділи протиповітряної оборони збили 15 ворожих БпЛА.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 2 пункти управління, одну позицію протиповітряної оборони та один склад з боєприпасами.

Окупанти намагаються поповнювати свої втрати

За наявною інформацією, у Станиці Луганській Луганської області, працівників комунальних служб примусово поставили на військовий облік за російським законодавством та провели так званий медогляд. За його результатами всі виявилися придатними до військової служби.

Нагадаємо, що Збройні Сили України 16 жовтня лише за 1 годину збили 11 ворожих дронів-камікадзе. Їх вдалося знищити на Півдні України.

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