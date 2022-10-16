Про це мовиться у зведенні військово-цивільних адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 9:00 16 жовтня, передає 24 канал.

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Загалом підтверджено ураження 24 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 8 позицій зенітних ракетних комплексів противника.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили:

3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки,

1 склад боєприпасів,

7 об'єктів ППО противника та інші військові цілі.

Яка обстановка на Луганщині

Росіяни продовжують зазнавати колосальних втрат у війні з Україною. Через велику кількість поранених, лікарні в Луганську просто не приймають цивільних, адже всі місця зайняті окупантами. Така ж ситуація і з моргами. Вони здебільшого заповнені трупами окупантів. Тому для цивільних там місць дуже мало.

Варте уваги! Лише за минулу добу, 15 жовтня, ЗСУ ліквідували 300 ворожих бійців. Загалом з початку повномасштабної війни в Україні загинули 65 000 російських військових.

Водночас ворог продовжує вдаватися до звичної для росіян практики етнічних чисток. На окупованій частині Луганщини загарбники виселяють українців з їхніх помешкань, аби заселити туди російських офіцерів. Подібні випадки зафіксували у населеному пункті Рубіжне Луганської області. Там кадирівці, які прибули для "підсилення" військ окупантів, почали виселяти українців з будинків.

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