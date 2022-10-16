Про це заявили у Генеральному штабі ЗСУ. Сталося це у населеному пункті Рубіжне Луганської області.

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Там кадирівці, які прибули для "підсилення" військ окупантів, почали виселяти цивільних громадян з приватних помешкань.

Порушення норм Міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв ведення війни на тимчасово захоплених територіях стали нормою для російських окупаційних військ,

– констатували у Генштабі.

Зауважимо, що фахівці Інституту вивчення війни також підтвердили, що Росія вдається до етнічних чисток. Це стосується, зокрема і українських дітей, яких примусово вивозять до Росії.

Так, 14 жовтня віце-прем'єр Росії Марат Хуснуллін заявив, що "кілька тисяч" дітей з Херсонської області вже перебувають в інших регіонах Росії. Там вони нібито відпочивають у будинках відпочинку та дитячих таборах. Зауважимо, що вивезення неповнолітніх херсонців у Росію є викраденням. Загарбники не дозволять потім повернутися цим дітям додому.

Зверніть увагу! Радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук розповіла, що станом на початок липня надійшло 5097 заяв про викрадення дітей.

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