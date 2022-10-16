Так, до президента Росії звернулися родички мобілізованих мешканців Фокіно, що у Брянській області. Вони попрохали диктатора з Кремля повернути близьких додому, передає 24 канал з посиланням на росЗМІ. Як зазначили жінки, "мобіки" теж проходили білгородський полігон Солоті, в якому напередодні сталася стрілянина.

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Мобілізованим погрожували та пограбували їх

Як зазначають жінки, мобілізованим було вкрай несолодко. Мало того, що їм погрожували, так ще й старшини пограбували їх. Внаслідок цього "мобіки" залишилися без спорядження.

Наші хлопці не підписувалися на те, щоб їх кидали на передову першу лінію. Наші хлопці йшли боронити свою територію, свою Брянську область,

– наголошують жінки.

Вони також зауважили, що від самого початку організація мобілізації була неправильною. Жінки підкреслюють, що їхніх рідних відправили на окуповані території без жодних навчань. Хоч вище військове керівництво, зокрема Путін, обіцяло протилежне.

Одна з обурених жінок невдоволена тим, що її син уже кілька тижнів перебуває на окупованих територіях. Оскільки оголосили про часткову мобілізацію 21 вересня, то її слова лиш підтверджують, що "мобіків" готувати до війни ніхто і не планував. Це дійсно мала бути величезна партія "гарматного м'яса". Не більше.

Ще одна родичка наголосила, що одного мобілізованого поранили. І його доставили до Ростова. До слова, йому дуже ще пощастило. Адже ті "мобіки", яким не вдалося вижити, можуть взагалі не повернутися до Росії, адже окупанти "сваїх нє брасают".

Офіцери частини Солоті погрожують мобілізованим кримінальною відповідальністю за те, що вони не відмовляються йти захищати нашу Брянську область. Вони відмовляються бути "гарматним м'ясом" для них",

– підкреслюють жінки.

Що сталося на полігоні у Солоті

А тепер для чіткішого розуміння ситуації нагадаємо про стрілянину, яка сталася 15 жовтня. Отже, на полігоні Солоті, розташованому у Бєлгородській області, сталася стрілянина. Неофіційні дані свідчать про те, що вогонь відкрили троє "мобіків". Телеграм-канали повідомляють, що загиблих може бути 22, а поранених – 16. Інші джерела свідчать про 11 тих, кого відправили на той світ.

Як зазначають інші телеграм-канали, до Солоті відмовляються їхати. Так, понад 2 тижні гальмують цей процес 100 мобілізованих з Брянської області. Воно й не дивно, адже військове командування хоче перекинути їх на штурм Лимана. Самі ж "мобіки" прагнуть залишатися в Росії та боронити її кордони.

Відомо також про 200 мобілізованих, зокрема й з Брянської області, які понад тиждень сидять на окупованих територіях України. Як зазначають джерела, їх кинули без їжі, постійного зв'язку. Ба більше, "мобіки" достеменно не розуміють, де вони перебувають. Тож за кожної нагоди зв'язатися з рідними, вони не полишають прохань вплинути на вище військове керівництво. Щоб потенційне "гарматне м'ясо" відвезли назад до Росії.

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