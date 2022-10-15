Окупанти зазнають в Україні колосальних втрат. Росія намагається якнайшвидше поповнити запаси "гарматного м'яса".

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Деталі розповіла пресслужба Генштабу ЗСУ. Там наголосили, що у збройних силах Росії активно шукають варіанти, як поповнити підрозділи, які зазнали втрат в Україні.

Наявна інформація, що активну агітаційну роботу розпочали командири всіх рівнів військово-морського флоту Росії. Вони "ведуть діалог" з особовим складом строкової служби щодо перспектив переходу на контрактну службу.

Росія традиційно бреше про високі виплати, покращений соціальний пакет, а також – гарантію служби поза лінією зіткнення.

Залишається проблемним питання матеріального забезпечення військовослужбовців окупаційних військ, призваних за мобілізацією. Так, відзначено прибуття в місто Пологи Запорізької області підрозділу росії особовий склад якого частково одягнений у цивільний одяг,

– мовиться у повідомленні.

Втрати росіян

Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 15 жовтня вдалося ліквідувати вже понад 64 тисячі окупантів. Також знищили:

бойових броньованих машин – 5 179,

артилерійських систем – 1 582,

РСЗВ – 365,

засобів ППО – 186,

літаків – 268,

гелікоптерів – 242.

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