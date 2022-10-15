Окупанти зазнають в Україні колосальних втрат. Росія намагається якнайшвидше поповнити запаси "гарматного м'яса".
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Деталі розповіла пресслужба Генштабу ЗСУ. Там наголосили, що у збройних силах Росії активно шукають варіанти, як поповнити підрозділи, які зазнали втрат в Україні.
Наявна інформація, що активну агітаційну роботу розпочали командири всіх рівнів військово-морського флоту Росії. Вони "ведуть діалог" з особовим складом строкової служби щодо перспектив переходу на контрактну службу.
Росія традиційно бреше про високі виплати, покращений соціальний пакет, а також – гарантію служби поза лінією зіткнення.
Залишається проблемним питання матеріального забезпечення військовослужбовців окупаційних військ, призваних за мобілізацією. Так, відзначено прибуття в місто Пологи Запорізької області підрозділу росії особовий склад якого частково одягнений у цивільний одяг,
– мовиться у повідомленні.
Втрати росіян
Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 15 жовтня вдалося ліквідувати вже понад 64 тисячі окупантів. Також знищили:
- бойових броньованих машин – 5 179,
- артилерійських систем – 1 582,
- РСЗВ – 365,
- засобів ППО – 186,
- літаків – 268,
- гелікоптерів – 242.
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