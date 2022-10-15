Оккупанты терпят в Украине колоссальные потери. Россия пытается как можно быстрее пополнить запасы "пушечного мяса".

Заметьте "Не хватило места на полигонах России": Свитан объяснил, зачем в Беларусь свозят мобилизованных

Детали рассказала пресс-служба Генштаба ВСУ. Там подчеркнули, что в вооруженных силах России активно ищут варианты, как пополнить подразделения, которые понесли потери в Украине.

Имеется информация, что активную агитационную работу начали командиры всех уровней военно-морского флота России. Они "ведут диалог" с личным составом срочной службы по перспективам перехода на контрактную службу.

Россия традиционно лжет о высоких выплатах, улучшенном социальном пакете, а также – гарантии службы вне линии столкновения.

Остается проблемным вопрос материального обеспечения военнослужащих оккупационных войск, призванных по мобилизации. Так, отмечено прибытие в город Пологи Запорожской области подразделения России, личный состав которого частично одет в гражданскую одежду,

– говорится в сообщении.

Потери россиян

Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 15 октября удалось ликвидировать уже более 64 тысяч оккупантов. Также уничтожили:

боевых бронированных машин – 5 179,

артиллерийских систем – 1 582,

РСЗО – 365,

средств ПВО – 186,

самолетов – 268,

вертолетов – 242.

Заметьте – новый перехват от ГУР: смотрите видео