Оккупанты терпят в Украине колоссальные потери. Россия пытается как можно быстрее пополнить запасы "пушечного мяса".
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Детали рассказала пресс-служба Генштаба ВСУ. Там подчеркнули, что в вооруженных силах России активно ищут варианты, как пополнить подразделения, которые понесли потери в Украине.
Имеется информация, что активную агитационную работу начали командиры всех уровней военно-морского флота России. Они "ведут диалог" с личным составом срочной службы по перспективам перехода на контрактную службу.
Россия традиционно лжет о высоких выплатах, улучшенном социальном пакете, а также – гарантии службы вне линии столкновения.
Остается проблемным вопрос материального обеспечения военнослужащих оккупационных войск, призванных по мобилизации. Так, отмечено прибытие в город Пологи Запорожской области подразделения России, личный состав которого частично одет в гражданскую одежду,
– говорится в сообщении.
Потери россиян
Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 15 октября удалось ликвидировать уже более 64 тысяч оккупантов. Также уничтожили:
- боевых бронированных машин – 5 179,
- артиллерийских систем – 1 582,
- РСЗО – 365,
- средств ПВО – 186,
- самолетов – 268,
- вертолетов – 242.
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