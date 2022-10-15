Только за минувшие сутки нашим воинам удалось уничтожить 400оккупантов. Настоящее количество может быть еще больше, ведь сейчас продолжаются активные бои, что и усложняет подсчет.

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Потери врага в технике по состоянию на 15 октября

танков – 2 524,

боевых бронированных машин – 5 179,

артиллерийских систем – 1 582,

РСЗО – 365,

средств ПВО – 186,

самолетов – 268,

вертолетов – 242,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 210,

крылатых ракет – 316,

кораблей и катеров – 16,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 951,

специальной техники – 142.

Потери оккупантов за минувшие сутки

За прошедшие сутки, 14 октября, российские захватчики потеряли по меньшей мере 3 танка, 7 боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, 3 РСЗО, 2 вертолета, 11 беспилотников оперативно-тактического уровня и 7 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Потери врага по состоянию на 15 октября / Генштаб ВСУ

К слову, за вчерашний день Силы обороны успешно отбили атаки противника вблизи 13 населенных пунктов в Донецкой области, а именно в районах: Берестово, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Иванград, Спорное, Невельское, Марьинка, Белогоровка, Терны, Новомихайловка и Красногоровка.

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