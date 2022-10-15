Только за минувшие сутки нашим воинам удалось уничтожить 400оккупантов. Настоящее количество может быть еще больше, ведь сейчас продолжаются активные бои, что и усложняет подсчет.
К теме Отбитые атаки на Донетчине, успехи на юге: карта боевых действий по состоянию на 15 октября
Потери врага в технике по состоянию на 15 октября
- танков – 2 524,
- боевых бронированных машин – 5 179,
- артиллерийских систем – 1 582,
- РСЗО – 365,
- средств ПВО – 186,
- самолетов – 268,
- вертолетов – 242,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 210,
- крылатых ракет – 316,
- кораблей и катеров – 16,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 951,
- специальной техники – 142.
Потери оккупантов за минувшие сутки
За прошедшие сутки, 14 октября, российские захватчики потеряли по меньшей мере 3 танка, 7 боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, 3 РСЗО, 2 вертолета, 11 беспилотников оперативно-тактического уровня и 7 единиц автомобильной техники и автоцистерн.
Потери врага по состоянию на 15 октября / Генштаб ВСУ
К слову, за вчерашний день Силы обороны успешно отбили атаки противника вблизи 13 населенных пунктов в Донецкой области, а именно в районах: Берестово, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Иванград, Спорное, Невельское, Марьинка, Белогоровка, Терны, Новомихайловка и Красногоровка.
К теме – что происходит на фронте сегодня: смотрите видео