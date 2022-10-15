Хотя оккупанты не прекращают наносить удары по нашей стране и до сих пор пытаются наступать, Силы обороны дают им сильное сопротивление. Об этом рассказал спикер Генштаба ВСУ Александр Штупун.

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Куда пытались наступать россияне в Донецкой области

Силам обороны удалось успешно отразить атаки противника в Донецкой области. В частности, в районах населенных пунктов: Берестово, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Иванград, Спорное, Невельское, Марьинка, Белогоровка, Терны, Новомихайловка и Красногоровка.

Оккупанты продолжают нести потери: успехи ВСУ за прошедшие сутки

По уточненной информации, подтвердили уничтожение личного состава и техники противника в предыдущие дни в Запорожской области. В первую очередь в результате эффективных действий Сил обороны в районах населенных пунктов: Орехов, Конские Роздоры и Токмак ВСУ поразили около 100 оккупантов. Среди них – более 25 только что мобилизованных. А в районе населенного пункта Бердянск ВСУ превратили в металлолом 4 комплекса С-300.

А вот за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла около тридцати ударов. Подтверждено поражение:

25 районов сосредоточения вооружения и военной техники,

3 зенитных ракетных комплексов противника.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 9 БПЛА.

Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили:

4 пункта управления,

15 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники,

12 складов с боеприпасами,

1 артиллерийскую установку и 20 других важных целей.

Заметим, что на временно оккупированные территории в медицинские учреждения поступает большое количество раненых. Из-за загруженности медицинских учреждений гражданских в больницах не принимают. Из-за низкого качества медицинской помощи и отказа командования российских оккупационных войск эвакуировать тяжело раненых на территорию России, смертность среди них превышает 50% .