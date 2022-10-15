Хоч окупанти не припиняють завдавати ударів по нашій країні та досі намагаються наступати, Сили оборони дають їм сильний опір. Про це розповів речник Генштабу ЗСУ Олександр Штупун.

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Силам оборони вдалося успішно відбити атаки противника в Донецькій області. Зокрема, в районах населених пунктів: Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Іванград, Спірне, Невельське, Мар’їнка, Білогорівка, Терни, Новомихайлівка та Красногорівка.

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За уточненою інформацією, підтвердили знищення особового складу та техніки противника за попередні дні у Запорізькій області. Насамперед в результаті ефективних дій Сил оборони в районах населених пунктів: Оріхів, Кінські Роздори та Токмак ЗСУ уразили близько 100 окупантів. Серед них – більш ніж 25 щойно мобілізованих. А в районі населеного пункту Бердянськ ЗСУ перетворили на брухт 4 комплекси С-300.

А ось впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала близько тридцяти ударів. Підтверджено ураження:

25 районів зосередження озброєння та військової техніки,

3 зенітних ракетних комплексів противника.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 9 БпЛА.

Натомість ракетні війська й артилерія за добу уразили:

4 пункти управління,

15 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки,

12 складів з боєприпасами,

1 артилерійську установку та 20 інших важливих цілей.

Зауважимо, що на тимчасово окуповані території в медичні заклади надходить велика кількість поранених. Через завантаженість медичних установ цивільних в лікарнях не приймають. Натомість через низьку якість медичної допомоги та відмову командування російських окупаційних військ евакуйовувати тяжко поранених на територію Росії, смертність серед них перевищує 50%.

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