Тут працює здебільшого українська авіація. Про останні успіхи повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

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Українська авіація завдала 13 ударів по окупантах на Півдні: результати

За даними військових, цілями були опорні пункти та місця зосередження живої сили, озброєння та техніки. Таким чином було уражено позиції протиповітряної оборони, пункти управління та збереження боєзапасу.

Яких втрат зазнали окупанти

18 військових

2 самохідні гаубиці "Мста-С",

2 реактивні системи залпового вогню "Град",

1 самохідна гармата 203 калібру "Піон",

4 одиниці автобронетехніки,

1 склад з боєприпасами в Бериславському районі

Крім того, українським захисникам вдалося пошкодити 3 самохідні гаубиці "Мста-С", ще 1 "Град", 1 крупнокаліберну гармату "Гіацинт-Б", 1 танк та іншу броньовану техніку.

Окупанти нещадно б'ють по українських містах і селах

Надвечір 14 жовтня ворог обстріляв із "Градів" і "Ураганів" Марганець і Добру Надію біля Нікополя. Окупанти випустили з десяток снарядів. Також штурмова авіація 6 разів атакувала напрямок Давидового Броду.

Масштаби пошкоджень уточнюють фахівці. Попередньо, люди не постраждали.

Загроза ракетних ударів із повітря зберігається

Наразі Росія тримає в Чорному морів 12 кораблів та катерів. Усі вони маневрують поблизу Криму, ховаючись від шторму та української зброї за мисом Тарханкут.

Водночас ворог тримає напоготові 3 ракетоносії, зокрема один підводний човен. Вони здатні нести на собі загалом 12 крилатих ракет "Калібр".

Загрози ракетних ударів та атак дронами залишаються актуальними. Тож нехтувати сигналами повітряної тривоги не варто. Не наражайте себе на небезпеку, оперативно переходьте в укриття, дотримуйтесь правила двох стін. Не ігноруйте попередження та заборони, спрямовані на збереження вашого життя,

– наголошують в ОК "Південь".

Також військові закликали українців бути пильними та обережними, не поширювати інформацію про напрямок дій та тактику ЗСУ, адже це може суттєво нашкодити ходу військової операції.

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