Тільки протягом минулої доби в Україні ліквідували ще 500 загарбників. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.
До речі Росія вже зігнала в Україну майже 10 тисяч мобілізованих, і вони прибувають щодня, – Арестович
За минулу добу наші захисники знищили понад сотню російських артилерійських систем. Крім того, українські воїни збили 17 безпілотників.
Втрати ворога станом на 14 жовтня
- Особового складу – близько 64300 (+500) осіб ліквідовано,
- танків / tanks – 2521 (+10) одиниці,
- бойових броньованих машин – 5172 (+5) одиниці,
- артилерійських систем – 1566 (+107) одиниць,
- РСЗВ – 362 (+5) одиниці,
- засоби ППО – 186 (+3) одиниць,
- літаків – 268 одиниць
- гелікоптерів – 240 одиниць
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1199 (+17) одиниць,
- крилаті ракети – 316 одиниць
- кораблі /катери – 16 одиниць
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3944 (+9) одиниці,
- спеціальна техніка – 142 (+2) одиниці.
Втрати ворога станом на 14 жовтня / Фото Генштаб ЗСУ
- Зазначимо, що минулої доби у Бериславському районі Херсонщини підтверджено знищення командно-спостережного пункту ворожого батальйону. Крім того, українські воїни знищили техніку росіян. Підтверджено знищення двох одиниць буксированої гаубиці 152 калібру "Мста-Б".
- Також ввечері 13 жовтня українські захисники знищили 5 крилатих ракет "Калібр", якими ворог намагався атакувати Захід України.
- Чотири крилаті ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Захід". Ще одну крилату ракету "Калібр" знищено на Півдні підрозділом протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь".
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