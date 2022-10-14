Тільки протягом минулої доби в Україні ліквідували ще 500 загарбників. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

До речі Росія вже зігнала в Україну майже 10 тисяч мобілізованих, і вони прибувають щодня, – Арестович

За минулу добу наші захисники знищили понад сотню російських артилерійських систем. Крім того, українські воїни збили 17 безпілотників.

Втрати ворога станом на 14 жовтня

Особового складу – близько 64300 (+500) осіб ліквідовано,

танків / tanks – 2521 (+10) одиниці,

бойових броньованих машин – 5172 (+5) одиниці,

артилерійських систем – 1566 (+107) одиниць,

РСЗВ – 362 (+5) одиниці,

засоби ППО – 186 (+3) одиниць,

літаків – 268 одиниць

гелікоптерів – 240 одиниць

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1199 (+17) одиниць,

крилаті ракети – 316 одиниць

кораблі /катери – 16 одиниць

автомобільної техніки та автоцистерн – 3944 (+9) одиниці,

спеціальна техніка – 142 (+2) одиниці.



Втрати ворога станом на 14 жовтня / Фото Генштаб ЗСУ

Зазначимо, що минулої доби у Бериславському районі Херсонщини підтверджено знищення командно-спостережного пункту ворожого батальйону. Крім того, українські воїни знищили техніку росіян. Підтверджено знищення двох одиниць буксированої гаубиці 152 калібру "Мста-Б".

Також ввечері 13 жовтня українські захисники знищили 5 крилатих ракет "Калібр", якими ворог намагався атакувати Захід України.

Чотири крилаті ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Захід". Ще одну крилату ракету "Калібр" знищено на Півдні підрозділом протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь".

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