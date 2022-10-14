Только за прошедшие сутки в Украине ликвидировали еще 500 захватчиков. Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Кстати Россия уже согнала в Украину почти 10 тысяч мобилизованных, и они прибывают каждый день, – Арестович

За прошедшие сутки наши защитники уничтожили более сотни российских артиллерийских систем. Кроме того, украинские воины сбили 17 беспилотников.

Потери врага по состоянию на 14 октября

Личного состава – около 64300 (+500) человек ликвидировано,

танков/tanks – 2521 (+10) единицы,

боевых бронированных машин – 5172 (+5) единицы,

артиллерийских систем – 1566 (+107) единиц,

РСЗО – 362 (+5) единицы,

средств ПВО – 186 (+3) единиц,

самолетов – 268 единиц

вертолетов – 240 единиц

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1199 (+17) единиц,

крылатых ракет – 316 единиц

кораблей/катеров – 16 единиц

автомобильной техники и автоцистерн – 3944 (+9) единицы,

специальной техники – 142 (+2) единицы.

Потери врага по состоянию на 14 октября / Фото Генштаб ВСУ

Отметим, что за прошедшие сутки в Бериславском районе Херсонщины подтверждено уничтожение командно-наблюдательного пункта вражеского батальона. Кроме того, украинские воины уничтожили технику россиян. Подтверждено уничтожение двух единиц буксированной гаубицы 152 калибра "Мста-Б".

Также вечером 13 октября украинские защитники уничтожили 5 крылатых ракет "Калибр", которыми враг пытался атаковать Запад Украины.

Четыре крылатых ракеты уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования "Запад". Еще одна крылатая ракета "Калибр" уничтожена на Юге подразделением противовоздушной обороны Воздушного командования "Юг".

Вас это может заинтересовать – оперативная информация от Генштаба ВСУ: смотрите видео