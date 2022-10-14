В утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 14 октября рассказали об актуальных успехах авиации, ракетных войск и артиллерии.

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Отмечают, что враг потерял 2 склада с боеприпасами, радиоэлектронную станцию, под поражение попали 3 пункта управления российских вояк и 5 районов сосредоточения их сил.

Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 3 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов. В зону огневого поражения также попала вражеская станция радиоэлектронной борьбы,

– говорится в отчете.

Успехи авиации

За сутки авиация Сил обороны нанесла 25 ударов. Как следствие, в Генштабе подтвердили поражение более 19 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 5 крылатых ракет и 9 БпЛА.

Ранее в ОК "Юг" сообщили, что оккупанты дважды атаковали позиции украинских защитников в районе Давыдова Брода. Для этого враг использовал вертолет, а также штурмовик. К счастью, обошлось без потерь.

В то же время авиаудары ВСУ были в 3,5 раза больше по количеству, а также в десятки раз эффективнее.

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