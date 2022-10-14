У ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 14 жовтня розповіли про актуальні успіхи авіації, ракетних військ та артилерії.

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Зазначають, що ворог втратив 2 склади з боєприпасами, радіоелектронну станцію, під ураження потрапили 3 пункти управління російських вояк та 5 районів зосередження їх сил.

Ракетні війська і артилерія за добу уразили 3 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів. В зону вогневого ураження також потрапила ворожа станція радіоелектронної боротьби,

– йдеться у звіті.

Успіхи авіації

Упродовж доби авіація Сил оборони завдала 25 ударів. Як наслідок, у Генштабі підтвердили ураження понад 19 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 5 крилатих ракет та 9 БпЛА.

Раніше в ОК "Південь" повідомили, шо окупанти двічі атакували позиції українських захисників у районі Давидова Броду. Для цього ворог використовував гелікоптер, а також штурмовик. На щастя, минулося без втрат.

Водночас авіаудари ЗСУ були у 3,5 раза більші за кількістю, а також у десятки разів ефективнішими, якщо говорити про ефективність.

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