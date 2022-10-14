Про втрати ворога у регіоні, а також успішну роботу українських військових розповіли в ОК "Південь". У відомстві зазначили, що на Південнобузькому напрямку ситуація стабільно складна, але контрольована.

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Ворог атакує, але ЗСУ ефективніші

Як зазначають в ОК "Південь" окупанти двічі атакували позиції українських захисників у районі Давидова Броду. Для цього ворог використовував гелікоптер, а також штурмовик. На щастя, минулося без втрат.

Водночас авіаудари ЗСУ були у 3,5 раза більші за кількістю, а також у десятки разів ефективнішими, якщо говорити про ефективність. Вдалося уразити:

4 позиції ППО окупантів у Бериславському та Каховському районах;

3 місця скупчення живої сили, зброї та техніки у Миколаївському, Баштанському, а також Херсонському районах.

Але і це ще не все. Ракетно-артилерійські підрозділи успішно виконали понад 190 вогневих завдань. Внаслідок цього вдалося знищити:

2 РСЗВ "Ураган",

РСЗВ "Град",

важку вогнеметну систему "Сонцепьок",

станцію радіоелектронної боротьби,

2 120-міліметрові міномети,

3 танки,

3 командні пункти підрозділів російської 35-ї армії.

Крім того, "приземлили" два безпілотники типу "Орлан-10". За допомогою цих дронів окупанти намагалися вести повітряну розвідку, але досягнути бажаних результатів їм не вдалося.

Ризик ракетних ударів зберігається

Водночас в ОК "Південь" наголосили на тому, що повітряних тривог ігнорувати ні в якому разі не варто. Лише в акваторії Чорного моря перебуває 15 ворожих суден. З них – на бойовому чергуванні – 3 носії крилатих ракет типу "Калібр", зокрема один підводний. Загальна кількість ракет, якими вони споряджені, – до 20 одиниць.

Нагадаємо, що 13 жовтня російські військові атакували Україну ракетами типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. Відомо, що один з ворожих снарядів вдалося збити у небі над Одещиною.

Ще чотири снаряди окупантів ліквідували силами, а також засобами ППО Повітряного командування "Захід".

Сама атака здійснювалася по об'єктах критичної інфраструктури на Заході України. Відомо, що дві ракети окупантів влучили у військовий об'єкт на Львівщині.

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