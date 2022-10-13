У Генштабі ЗСУ зауважили, що росіяни продовжують уражати критичну та цивільну інфраструктуру України. Зокрема, 13 жовтня постраждали об'єкти та мирні жителі Наливайківки Київської області, Миколаєва та Нікополя.

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Росіяни обстрілюють українські міста

Для ударів окупанти використовують крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та безпілотні літальні апарати іранського виробництва. Загалом 13 жовтня росіяни завдали одного ракетного та 15 авіаційних ударів, а також здійснили 22 обстріли з РСЗВ.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація не має суттєвих змін. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів, зокрема з території Білорусі. Своєю чергою, на інших напрямках загарбники здійснили обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Атинське та Велика Рибиця;

– з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Атинське та Велика Рибиця; на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Гряниківка, Гатище та Стрілеча;

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Гряниківка, Гатище та Стрілеча; на Краматорському напрямку – з танків та артилерії різних типів, вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Терни та Ямполівка;

– з танків та артилерії різних типів, вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Білогорівка, Терни та Ямполівка; на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Іванград та Яковлівка;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Іванград та Яковлівка; на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії в районах Мар'їнки, Невельського, Первомайського та Золотої Нив;

– з танків та різнокаліберної артилерії в районах Мар'їнки, Невельського, Первомайського та Золотої Нив; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни наступальних дій не проводили. Обстрілів зазнали населені пункти Степногірськ, Оріхів та Комишуваха;

росіяни наступальних дій не проводили. Обстрілів зазнали населені пункти Степногірськ, Оріхів та Комишуваха; на Південнобузькому напрямку з реактивних систем залпового вогню обстріляли Нікополь.

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ЗСУ завдають росіянам втрат

Захисники зауважили, що окупанти зазнають втрат щодня. Протягом цієї доби авіація Сил оборони завдала 19 ударів по позиціях росіян. Підтверджено ураження:

понад 13 місць зосередження озброєння та військової техніки,

6 зенітних ракетних комплексів противника.

Окрім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили 8 БпЛА, 6 з яких були іранського виробництва.

Своєю чергою, ракетні війська та артилерія за поточну добу уразили:

2 пункти управління,

3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки,

2 склади боєприпасів.

Також підтвердилося ураження 12 жовтня 2 ворожих військових об'єктів в районі населеного пункту Бурчак Запорізької області. Втрати окупантів наразі уточнюють.

Зверніть увагу! Станом на ранок 13 жовтня російська окупаційна армія втратила майже 64 тисячі військових.

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