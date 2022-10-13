В Генштабе ВСУ отметили, что россияне продолжают поражать критическую и гражданскую инфраструктуру Украины. 13 октября пострадали объекты и мирные жители Наливайковки Киевской области, Николаева и Никополя.

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Россияне обстреливают украинские города

Для ударов оккупанты используют крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и беспилотные летательные аппараты иранского производства. Всего 13 октября россияне нанесли один ракетный и 15 авиационных ударов, а также совершили 22 обстрела из РСЗО.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не имеет существенных изменений. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов, в частности, с территории Беларуси. В свою очередь, в других направлениях захватчики совершили обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Атинское и Большая Рыбица;

– из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Атинское и Большая Рыбица; на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Гряниковка, Гатище и Стрелеча;

– из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Гряниковка, Гатище и Стрелеча; на Краматорском направлении – из танков и артиллерии разных типов, вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Терны и Ямполевки;

– из танков и артиллерии разных типов, вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Терны и Ямполевки; на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Зеленополье, Соледар, Майорск, Иванград и Яковлевка;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Зеленополье, Соледар, Майорск, Иванград и Яковлевка; на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии в районах Марьинки, Невельского, Первомайского и Золотой Нивы;

– из танков и разнокалиберной артиллерии в районах Марьинки, Невельского, Первомайского и Золотой Нивы; в Новопавловском и Запорожском направлениях россияне наступательных действий не проводили. Обстрелы подверглись населенным пунктам Степногорск, Орехов и Камышеваха;

россияне наступательных действий не проводили. Обстрелы подверглись населенным пунктам Степногорск, Орехов и Камышеваха; на Южнобужском направлении по реактивным системам залпового огня обстреляли Никополь.

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ВСУ наносят россиянам урон

Защитники заметили, что оккупанты понесут потери каждый день. За эти сутки авиация Сил обороны нанесла 19 ударов по позициям россиян. Подтверждено поражение:

более 13 мест сосредоточения вооружения и военной техники,

6 зенитных ракетных комплексов противника.

Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 8 БПЛА, 6 из которых были иранского производства.

В свою очередь ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили:

2 пункта управления,

3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники,

2 склада боеприпасов.

Также подтвердилось поражение 12 октября 2 вражеских военных объектов в районе населенного пункта Бурчак Запорожской области. Потери оккупантов пока уточняют.

Обратите внимание! По состоянию на утро 13 октября российская оккупационная армия потеряла около 64 тысяч военных.

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