В Генштабе ВСУ отметили, что россияне продолжают поражать критическую и гражданскую инфраструктуру Украины. 13 октября пострадали объекты и мирные жители Наливайковки Киевской области, Николаева и Никополя.
Интересно За ночь на Юге сбили 6 дронов-камикадзе
Россияне обстреливают украинские города
Для ударов оккупанты используют крылатые, авиационные, зенитные управляемые ракеты и беспилотные летательные аппараты иранского производства. Всего 13 октября россияне нанесли один ракетный и 15 авиационных ударов, а также совершили 22 обстрела из РСЗО.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация не имеет существенных изменений. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов, в частности, с территории Беларуси. В свою очередь, в других направлениях захватчики совершили обстрелы:
- на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Атинское и Большая Рыбица;
- на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Гряниковка, Гатище и Стрелеча;
- на Краматорском направлении – из танков и артиллерии разных типов, вдоль всей линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Белогоровка, Терны и Ямполевки;
- на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Зеленополье, Соледар, Майорск, Иванград и Яковлевка;
- на Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии в районах Марьинки, Невельского, Первомайского и Золотой Нивы;
- в Новопавловском и Запорожском направлениях россияне наступательных действий не проводили. Обстрелы подверглись населенным пунктам Степногорск, Орехов и Камышеваха;
- на Южнобужском направлении по реактивным системам залпового огня обстреляли Никополь.
Минуснули командный пункт в Херсонской области: на Юге ВСУ уничтожают врага
ВСУ наносят россиянам урон
Защитники заметили, что оккупанты понесут потери каждый день. За эти сутки авиация Сил обороны нанесла 19 ударов по позициям россиян. Подтверждено поражение:
- более 13 мест сосредоточения вооружения и военной техники,
- 6 зенитных ракетных комплексов противника.
Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 8 БПЛА, 6 из которых были иранского производства.
В свою очередь ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили:
- 2 пункта управления,
- 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники,
- 2 склада боеприпасов.
Также подтвердилось поражение 12 октября 2 вражеских военных объектов в районе населенного пункта Бурчак Запорожской области. Потери оккупантов пока уточняют.
Стоит посмотреть – ВСУ наносят массовые удары по позициям врага: видео