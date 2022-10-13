По состоянию на 232 день полномасштабного вторжения украинские защитники и защитницы ликвидировали уже 63 800 оккупантов. Данные нуждаются в уточнении, поскольку подсчет усложнен боевыми действиями.
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Актуальная статистика потерь врага
По состоянию на 13 октября оккупационные войска потеряли:
- танков – 2511 (+6) единиц;
- боевых бронированных машин – 5167 (+11) единиц;
- артиллерийских систем – 1556 (+17) единиц;
- реактивных систем залпового огня – 357 (+2) единицы;
- средств ПВО – 183 единицы;
- самолетов – 268 единиц;
- вертолетов – 240 (+6) единиц;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 1182 (+33) единицы;
- крылатых ракет – 316 единиц;
- кораблей и катеров – 16 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3935 (+9) единиц;
- специальной техники – 140 единиц.