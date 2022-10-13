По состоянию на 232 день полномасштабного вторжения украинские защитники и защитницы ликвидировали уже 63 800 оккупантов. Данные нуждаются в уточнении, поскольку подсчет усложнен боевыми действиями.

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Актуальная статистика потерь врага

По состоянию на 13 октября оккупационные войска потеряли:

  • танков – 2511 (+6) единиц;
  • боевых бронированных машин – 5167 (+11) единиц;
  • артиллерийских систем – 1556 (+17) единиц;
  • реактивных систем залпового огня – 357 (+2) единицы;
  • средств ПВО – 183 единицы;
  • самолетов – 268 единиц;
  • вертолетов – 240 (+6) единиц;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 1182 (+33) единицы;
  • крылатых ракет – 316 единиц;
  • кораблей и катеров – 16 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3935 (+9) единиц;
  • специальной техники – 140 единиц.