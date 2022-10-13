Станом на 232-ий день повномасштабного вторгнення українські захисники та захисниці ліквідували вже 63 800 окупантів. Дані потребують уточнення, оскільки підрахунок ускладнений бойовими діями.

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Актуальна статистика втрат ворога

Станом на 13 жовтня окупаційні війська втратили:

танків – 2 511 (+6) одиниць;

бойових броньованих машин – 5 167 (+11) одиниць;

артилерійських систем – 1 556 (+17) одиниць;

реактивних систем залпового вогню – 357 (+2) одиниці;

засобів ППО – 183 одиниці;

літаків – 268 одиниць ;

гелікоптерів – 240 (+6) одиниць;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 182 (+33) одиниці;

крилатих ракет – 316 одиниць;

кораблів та катерів – 16 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 935 (+9) одиниць;

спеціальної техніки – 140 одиниць.

Найбільших втрат росіяни зазнали на Краматорському та Криворізькому напрямках.



Втрати окупантів станом на 13 жовтня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Ситуація на фронті станом на 13 жовтня

Українські захисники та захисниці продовжують давати потужну відсіч ворогу, завдавати йому втрат та повертати тимчасово окуповані території. Найнапруженіші бої тривають на Сході та на Півдні нашої держави.

Окупанти протягом минулої доби завдали 3 ракетних ударів, 21 авіаудар та 104 рази обстрілювали українську територію з РСЗВ. Зокрема для атак ворог використовував іранські дрони.

Майже на всіх напрямках фронту ворог обстрілює населені пункти вздовж лінії зіткнення або прикордонні районі, які межують з Росією. Окупанти атакують за допомогою танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

Крім того, загарбники не полишають спроб наступати, зокрема на Бахмутському й Авдіївському напрямках. Протягом минулої доби наші війська відбили атаки ворога в районах Бахмутського, Озарянівки, Іванграда, Бахмута і Мар'їнки.

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