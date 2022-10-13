Під удар потрапив і особовий склад ворожого війська. Поранених російських солдатів перевезли у місцеву лікарню.

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Де ЗСУ нищать окупантів

Точкового вогневого ураження ЗСУ завдали ворогу біля Токарівки, що у Херсонській області. У результаті успішних дій наших захисників загинули до 150 російських окупантів.

Ремонтна база окупантів біля Каланчака працює на повну потужність. Вона щодня приймає до 30 одиниць пошкодженої бойової техніки, яку ще можна відремонтувати.

Що відомо про втрати ворога

12 жовтня Повітряні сили ЗСУ знищили 17 дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136, 2 безпілотники Zala Ланцет, а також ударний вертоліт Ка-52.

Загалом з початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували 63 380 російських окупантів. За одну добу вони знищили:

270 ворожих бійців;

танк;

19 бойових броньованих машин;

11 артилерійських систем;

2 РСЗВ;

засобів ППО;

15 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

11 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Зверніть увагу! Російські ЗМІ з посиланням на джерела у спецслужбах держави-агресорки називають більшу кількість ліквідованих окупантів. За їхніми даними, безповоротні втрати російської армії становлять понад 90 тисяч солдатів.

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