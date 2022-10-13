ЗСУ нищать російські дрони-камікадзе

Знищити ворожу авіацію вдалося завдяки вдалій роботі зенітних ракетних підрозділів та винищувальної авіації Повітряних сил Збройних Сил України.

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Українські захисники ліквідували:

російський ударний вертоліт Ка-52,

17 дронів-камікадзе Shahed-136;

2 безпілотники Zala Ланцет.

Винищувальна, бомбардувальна та штурмова авіація продовжують підтримувати наступальні дії наших підрозділів на різних напрямках, завдаючи ударів по засобах ППО противника, взводних та ротних опорних пунктах, логістиці, польових складах тощо,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, рано-вранці 13 жовтня російський дрон-камікадзе атакував Макарівську громаду у Київській області. На місці прильоту працюють рятувальники. Відомо, що жертв та постраждалих внаслідок атаки немає.

Втрати росіян на війні проти України: що відомо

За даними Генштабу станом на 12 жовтня, на війні проти України загинули 63 380 російських окупантів. При цьому українські військові завжди наголошують, що реальні втрати ворога можуть бути більшими, адже встановити точну кількість неможливо через активні бойові дії.

Російські ЗМІ з посиланням на джерела у своїх спецслужбах назвали іншу цифру, більшу. За їхніми даними, ЗСУ ліквідували вже понад 90 тисяч російських армійців. Мовиться про безповоротні втрати, тобто і загиблих, і важкопоранених, які більше не зможуть воювати.

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