ВСУ уничтожают российские дроны-камикадзе

Уничтожить вражескую авиацию удалось благодаря удачной работе зенитных ракетных подразделений и истребительной авиации Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

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Украинские защитники ликвидировали:

российский ударный вертолет Ка-52,

17 дронов-камикадзе Shahed-136;

2 беспилотника Zala Ланцет.

Истребительная, бомбардировочная и штурмовая авиация продолжают поддерживать наступательные действия наших подразделений на разных направлениях, нанося удары по средствам ПВО противника, взводным и ротным опорным пунктам, логистике, полевым складам и т.д.,

– говорится в сообщении.

Отметим, рано утром 13 октября российский дрон-камикадзе атаковал Макаровскую общину в Киевской области. На месте прилета работают спасатели. Известно, что жертв и пострадавших в результате атаки нет.

Потери россиян на войне против Украины: что известно

По данным Генштаба по состоянию на 12 октября, на войне против Украины погибли 63 380 российских оккупантов. При этом украинские военные всегда отмечают, что реальные потери врага могут быть больше, ведь установить точное количество невозможно из-за активных боевых действий.

Российские СМИ со ссылкой на источники в своих спецслужбах назвали другую цифру, больше. По их данным, ВСУ ликвидировали уже более 90 тысяч российских армейцев. Говорится о безвозвратных потерях, то есть и погибших, и тяжелораненых, которые больше не смогут воевать.

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