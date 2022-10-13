Зокрема, пілот ліквідовував ворожі безпілотники на Вінниччині. Про ці дрони-камікадзе приблизно о 17:30 повідомляв очільник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.
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Український пілот збив 5 "шахідів"
Приблизно о 21:00 винищувач однієї із бригад тактичної авіації Повітряних сил зазнав аварії біля Вінниці.
Льотчик успішно катапультувався, почувається добре. Він виконував бойове завдання зі знищення над Вінниччиною ворожих дронів-камікадзе Shahed-136,
– розповіли в Повітряних силах ЗСУ.
Загалом 12 жовтня пілот знищив 5 "шахідів":
- 3 – на Півдні України,
- 2 – над Вінницею.
Напередодні, під час масованого російського ракетного обстрілу, він також збив 2 крилаті ракети окупантів.
"Через невстановлені технічні причини льотчик почав втрачати керування машиною, але зробив усе можливе, аби відвести літак якомога далі від Вінниці, і катапультувався. Причини аварії встановлюються", – мовиться у повідомленні.
Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук ініціював клопотання про надання пілоту звання Героя України.
Цікаво, що на цю новину також звернули увагу російські пропагандисти. Однак вони почали традиційно брехати – мовляв, пілот загинув.
Проте росіяни вкотре пошилися у дурні – вони опублікували скриншот повідомлення Повітряних сил ЗСУ, криво перекладеного російською, а під ним розмістили свою спотворену інтерпретацію.
Що відомо про іранські дрони-камікадзеДрон-камікадзе Shahed-136 – тип безпілотних літальних апаратів з бойовою частиною. Вони здатні у режимі очікування тривалий час перебувати в повітрі в районі цілі та оперативно атакувати її після отримання команди від оператора. Розмах крил Shahed-136 становить 2,5 метра. Він має дальність польоту від тисячі кілометрів та бойову частину масою від 40 – 50 кілограмів.
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