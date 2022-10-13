За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, "чмобіки", яких Росія відправила на війну, не горіли бажанням брати участь у бойвих діях. Через фактичний примус та геть неадекватне ставлення з боку командування мобілізовані вирішили здаватися в полон.

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Перед тим, як зв'язатися з українською стороною, росіяни марно намагалися домовитися зі своїм керівництвом про відхід на другу лінію фронту, проходження хоча б стислого курсу молодого бійця та отримання мінімально потрібного спорядження. Втім, їх прохання були проігноровані.

  • Перебування у зоні бойових дій для цілої групи цивільних росіян, яких за вказівкою Путіна зробили комбатантами та відправили на забій, було коротким.
  • Опинившись на передовій, їх віра у "велич Росії" та підтримка війни проти України зіштовхнулася з жорстокою реальністю життя в окопах – восени і без теплих речей.
  • Ба більше, не всім "чмобікам" навіть видали персональну зброю. Деякі були змушені ділити один автомат на двох.
  • Майже всі мобілізовані з групи, яка здалася, не мали набоїв. Їх просто перекинули на фронт, пообіцявши надати боєкомплект найближчим часом.
  • При цьому офіцери без якихось натяків пояснили "чмобікам", що назад їм дорога закрита. За будь-який крок з позицій у напрямку російського тилу їх розстрілюватимуть на місці загородзагони.

Втім, судячи з усього, мобілізовані насправді не хотіли воювати та ризикувати своїм життям, а якщо відступати назад для них означало стовідсоткову загибель, вони вирішили піти вперед із піднятими руками.

Група мобілізованих за попередньою домовленістю вийшла в указаний нашими бійцями квадрат. Техніки вони не мали, тому здали нам лише зброю. Отримали медичну допомогу, бо всі були хворі. Нагодовані, задоволені. Після допитів відправляться у табір. Житимуть у безпеці,
– розповіли 24 каналу в українських спецслужбах.

Що цікаво, попередні домовленості із бійцями ЗСУ про здачу в полон окупанти проводили без участі свого безпосереднього командира. Той був також із мобілізованих, але дуже боявся покарання з боку російських спецслужб після полону. Мовляв, на нього могли "повісити" відповідальність за добровільну здачу.

Через це солдатам, які хотіли жити, довелося вести перемовини таємно. А от у час "Х" офіцер нижньої ланки почав чинити опір та намагався здійняти галас. Товариші по зброї влаштували йому суд Лінча, після чого відправилися здаватися.

Завдяки проєкту "Хочу жити" кожен російський військовий, який не вчиняв тяжких злочинів, може зберегти собі життя та здатися. Якщо у полон він відправиться разом із технікою, окупант гарантовано получить чималу суму після закінчення війни, а також можливість обрати паспорт будь-якої цивілізованої країни світу.

Крім того, Україна гарантує всім полоненим прикриття перед Росією – ніхто не дізнається, що вони склали зброю з власної волі, а не під час бою.

Повідомити про бажання здатися та отримати гарантію на збереження життя можна за номерами:

  • +38 066 580 34 98
  • +38 093 119 29 84

Також домовитись про здачу в полон можна у чат-боті в телеграмі.