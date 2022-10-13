За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, "чмобіки", яких Росія відправила на війну, не горіли бажанням брати участь у бойвих діях. Через фактичний примус та геть неадекватне ставлення з боку командування мобілізовані вирішили здаватися в полон.

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Перед тим, як зв'язатися з українською стороною, росіяни марно намагалися домовитися зі своїм керівництвом про відхід на другу лінію фронту, проходження хоча б стислого курсу молодого бійця та отримання мінімально потрібного спорядження. Втім, їх прохання були проігноровані.

Змушували воювати без патронів

Перебування у зоні бойових дій для цілої групи цивільних росіян, яких за вказівкою Путіна зробили комбатантами та відправили на забій, було коротким.

Опинившись на передовій, їх віра у "велич Росії" та підтримка війни проти України зіштовхнулася з жорстокою реальністю життя в окопах – восени і без теплих речей.

Ба більше, не всім "чмобікам" навіть видали персональну зброю. Деякі були змушені ділити один автомат на двох.

Майже всі мобілізовані з групи, яка здалася, не мали набоїв. Їх просто перекинули на фронт, пообіцявши надати боєкомплект найближчим часом.

При цьому офіцери без якихось натяків пояснили "чмобікам", що назад їм дорога закрита. За будь-який крок з позицій у напрямку російського тилу їх розстрілюватимуть на місці загородзагони.

Втім, судячи з усього, мобілізовані насправді не хотіли воювати та ризикувати своїм життям, а якщо відступати назад для них означало стовідсоткову загибель, вони вирішили піти вперед із піднятими руками.

Група мобілізованих за попередньою домовленістю вийшла в указаний нашими бійцями квадрат. Техніки вони не мали, тому здали нам лише зброю. Отримали медичну допомогу, бо всі були хворі. Нагодовані, задоволені. Після допитів відправляться у табір. Житимуть у безпеці,

– розповіли 24 каналу в українських спецслужбах.

Довелося вбити командира

Що цікаво, попередні домовленості із бійцями ЗСУ про здачу в полон окупанти проводили без участі свого безпосереднього командира. Той був також із мобілізованих, але дуже боявся покарання з боку російських спецслужб після полону. Мовляв, на нього могли "повісити" відповідальність за добровільну здачу.

Через це солдатам, які хотіли жити, довелося вести перемовини таємно. А от у час "Х" офіцер нижньої ланки почав чинити опір та намагався здійняти галас. Товариші по зброї влаштували йому суд Лінча, після чого відправилися здаватися.

Як російські військові можуть здатися в полон

Завдяки проєкту "Хочу жити" кожен російський військовий, який не вчиняв тяжких злочинів, може зберегти собі життя та здатися. Якщо у полон він відправиться разом із технікою, окупант гарантовано получить чималу суму після закінчення війни, а також можливість обрати паспорт будь-якої цивілізованої країни світу.

Крім того, Україна гарантує всім полоненим прикриття перед Росією – ніхто не дізнається, що вони склали зброю з власної волі, а не під час бою.

Повідомити про бажання здатися та отримати гарантію на збереження життя можна за номерами:

+38 066 580 34 98

+38 093 119 29 84

Також домовитись про здачу в полон можна у чат-боті в телеграмі.