Четыре ракеты воины ПвК "Запад" сбили.Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Кстати Россияне попали в один из военных объектов во Львовской области
К сожалению, 2 попадания в военный объект в бывшем Бродовском районе,
– рассказал Козицкий.
Он добавил, что уничтожено военное имущество, но, к счастью, обошлось без жертв. Чиновник поблагодарил противовоздушную оборону за высокопрофессиональную работу и всех жителей Львовщины, которые находились во время тревоги в укрытиях.
Смотрите обращение Козицкого: видео