Чотири ракети воїни Пвк "Захід" збили. Про це повідомив глава Львівської ОВА Максим Козицький.

До речі Росіяни влучили в один з військових об‘єктів у Львівській області

На жаль, 2 влучання у військовий об'єкт у колишньому Бродівському районі,

– розповів Козицький.

Він додав, що знищене військове майно, але, на щастя, минулось без жертв. Чиновник подякував протиповітряній обороні за високопрофесійну роботу та усім жителям Львівщини, які перебували під час тривоги в укриттях.

Дивіться звернення Козицького: відео