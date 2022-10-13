Глава Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк о 16:10 повідомив, що над Буковиною зафіксовано проліт ракети. Він закликав усіх бути в укритті.

Це важливо Майже по всій країні повітряна тривога – негайно прямуйте в укриття

У Чернівецькій області працює ППО

О 16:13 з'явилася інформація, що у Чернівецькій та Вінницькій області працює ППО. Зазначимо, що повітряну тривогу у Чернівецькій області оголосили о 15:40.

О 16:25 Руслан Запаранюк підтвердив роботу ППО в Чернівецькій області.

Зауважимо, що за 232 дні повномасштабної війни окупанти ні разу не обстріляли Чернівецьку область. Попередній раз ворог намагався атакувати Буковину пізно ввечері 26 травня. Проте сили ППО збили крилату ракету окупантів.

Ворог атакував Миколаїв і Київщину

Окупанти в ніч проти 13 жовтня масовано обстріляли Миколаїв, випустивши 8 ракет типу С-300. Відомо про влучання у низку цивільних об'єктів, зокрема, у п'ятиповерховий житловий будинок.

Рятувальникам вдалось дістати з-під завалів 11-річного хлопчика, який пробув під уламками будинку 6 годин. На жаль, унаслідок обстрілу загинуло троє цивільних та працівник ДСНС.

Рано-вранці 13 жовтня окупанти знову атакували Київську область дронами-камікадзе. Ворог використав безпілотники для удару по об'єкту інфраструктури. На щастя, ніхто не постраждав. Рятувальники локалізували пожежу.

Дізнайтесь більше – деталі про масований обстріл Миколаєва: дивіться відео