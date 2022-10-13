Якщо ви почули сигнали сирени – негайно перейдіть до укриття. Слідкуйте за оновленнями від місцевих адміністрацій.

Зверніть увагу ПАРЄ ухвалила резолюцію, в якій визнає російський режим терористичним

Де пролунали сирени

Станом на 15:45 сирени пролунали у:

Києві та Київській області;

Чернігівській області;

Сумській області;

Харківській області;

Полтавській області;

Донецькій області;

Запорізькій області;

Дніпропетровській області;

Херсонській області;

Миколаївській області;

Кіровоградській області;

Черкаській області;

Одеській області;

Вінницькій області;

Житомирській області;

Рівненській області;

Волинській області;

Тернопільській області;

Хмельницькій області;

Івано-Франківській області;

Львівській області;

Закарпатській області;

Чернівецькій області.

Крім того, безперервна повітряна тривога лунає на території Луганської області. Таким чином повітряна тривога не оголошена лише в тимчасово окупованому Криму.

Що робити, якщо почули вибухи

Якщо під час повітряної тривоги ви почули звуки вибухів – пам'ятайте, що це може бути результат роботи сил ППО. Однак, якщо все ж був приліт, то не поширюйте жодних фото чи відео з наслідками обстрілу та адресу місця удару.

Крім того, ворог застосовує для атаки іранські дрони-камікадзе, звук роботи двигуна яких схожий на роботу бензопили чи мотоцикла.

Варто перебувати в укритті до оголошення про відбій повітряної тривоги, адже неможливо передбачити, куди атакуватиме Росія – куди запустить свої ракети чи звідки запустить іранські дрони. Також неможливо передбачити, куди можуть впасти уламки успішно збитих ворожих цілей силами ППО. Тому зберігайте спокій, дотримуйтеся правил безпеки та бережіть себе.