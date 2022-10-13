Если вы услышали сигналы сирены – немедленно перейдите к убежищу. Следите за обновлением местных администраций.

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Где прозвучали сирены

По состоянию на 15:45 сирены прозвучали в:

  • Киеве и Киевской области;
  • Черниговской области;
  • Сумской области;
  • Харьковской области;
  • Полтавской области;
  • Донецкая область;
  • Запорожской области;
  • Днепропетровской области;
  • Херсонской области;
  • Николаевской области;
  • Кировоградской области;
  • Черкасской области;
  • Одесской области;
  • Винницкой области;
  • Житомирской области;
  • Ровенской области;
  • Волынской области;
  • Тернопольской области;
  • Хмельницкая область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Львовской области;
  • Закарпатской области;
  • Черновицкая область.

Кроме того, непрерывная воздушная тревога раздается на территории Луганской области. Таким образом, воздушная тревога не объявлена ​​только во временно оккупированном Крыму.

Где слышали взрывы

Тернопольская область

Около 16:20 в Тернопольской области раздались звуки взрывов. Глава ОВА Владимир Труш призвал жителей области находиться в укрытиях.

Буковина

За несколько минут до этого на Буковине ОВА сообщила о пролете вражеской ракеты. Впоследствии в ОВА отчитались об успешной работе ПВО.

Львовская область

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий подтвердил работу ПВО во Львовской области. Детали обещает позже.

Волыни

В Волынской ОВА заявили, что выясняют информацию о звуке взрыва на Волыни. Подтвержденной информации о прилете или работе ПВО в области пока нет.

Что делать, если услышали взрывы

Если во время воздушной тревоги услышали звуки взрывов – помните, что это может быть результат работы сил ПВО. Однако если все же был прилет, то не распространяйте никаких фото или видео с последствиями обстрела и адреса места удара.

Кроме того, враг применяет для атаки иранские дроны-камикадзе, звук работы двигателя похож на работу бензопилы или мотоцикла.

Следует находиться в укрытии до объявления об отбое воздушной тревоги, ведь невозможно предположить, куда будет атаковать Россия – куда запустит свои ракеты или откуда запустит иранские дроны. Также невозможно предположить, куда могут упасть обломки успешно сбитых враждебных целей силами ПВО. Поэтому сохраняйте спокойствие, соблюдайте правила безопасности и берегите себя.

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