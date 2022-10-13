Если вы услышали сигналы сирены – немедленно перейдите к убежищу. Следите за обновлением местных администраций.
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Где прозвучали сирены
По состоянию на 15:45 сирены прозвучали в:
- Киеве и Киевской области;
- Черниговской области;
- Сумской области;
- Харьковской области;
- Полтавской области;
- Донецкая область;
- Запорожской области;
- Днепропетровской области;
- Херсонской области;
- Николаевской области;
- Кировоградской области;
- Черкасской области;
- Одесской области;
- Винницкой области;
- Житомирской области;
- Ровенской области;
- Волынской области;
- Тернопольской области;
- Хмельницкая область;
- Ивано-Франковская область;
- Львовской области;
- Закарпатской области;
- Черновицкая область.
Кроме того, непрерывная воздушная тревога раздается на территории Луганской области. Таким образом, воздушная тревога не объявлена только во временно оккупированном Крыму.
Где слышали взрывы
Тернопольская область
Около 16:20 в Тернопольской области раздались звуки взрывов. Глава ОВА Владимир Труш призвал жителей области находиться в укрытиях.
Буковина
За несколько минут до этого на Буковине ОВА сообщила о пролете вражеской ракеты. Впоследствии в ОВА отчитались об успешной работе ПВО.
Львовская область
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий подтвердил работу ПВО во Львовской области. Детали обещает позже.
Волыни
В Волынской ОВА заявили, что выясняют информацию о звуке взрыва на Волыни. Подтвержденной информации о прилете или работе ПВО в области пока нет.
Что делать, если услышали взрывы
Если во время воздушной тревоги услышали звуки взрывов – помните, что это может быть результат работы сил ПВО. Однако если все же был прилет, то не распространяйте никаких фото или видео с последствиями обстрела и адреса места удара.
Кроме того, враг применяет для атаки иранские дроны-камикадзе, звук работы двигателя похож на работу бензопилы или мотоцикла.
Следует находиться в укрытии до объявления об отбое воздушной тревоги, ведь невозможно предположить, куда будет атаковать Россия – куда запустит свои ракеты или откуда запустит иранские дроны. Также невозможно предположить, куда могут упасть обломки успешно сбитых враждебных целей силами ПВО. Поэтому сохраняйте спокойствие, соблюдайте правила безопасности и берегите себя.
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