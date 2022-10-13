Очільник Львівської ОВА повідомив, що 13 жовтня під час повітряної тривоги росіяни влучили в один з військових об‘єктів у регіони.

Що відомо про руйнування

Об‘єкт, в яких поцілили окупанти, розташовний у Золочівському районі. Козицький повідомив, що нині відбулося повторне влучання у цей об‘єкт. Знищене військове майно. Але жертв, на щастя, немає.

2 ракети влучили у ціль

Російські загарбники випустили по військовому об'єкту у Золочівському районі аж 3 ракети. За словами очільника ОВА, є 2 попадання. 1 ракету збили наші сили ППО.