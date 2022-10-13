Це вкотре доводить, що Росія – країна-терористка. Про це повідомив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Важливо Дитина пробула під завалами 6 годин, – Зеленський відреагував на удар по 5-поверхівці Миколаєва

У Миколаєві знайшли тіло чоловіка

Ще одна ракета С-300 влучила у рятувальну човникову станцію. Внаслідок цього будівля зруйнована.

Під завалами рятувальної човникової станції знайдено чоловіка. На жаль, він помер.

Це співробітник Державного воєнізованого гірничорятувального загону ДСНС України, який цієї ночі перебував на добовому чергуванні. Щирі співчуття рідним та колегам загиблого!

– розповів міський голова Олександр Сєнкевич.



Ракета влучила у рятувальну човникову станцію / фото Олександр Сєнкевич

Що відомо про ракетний удар по Миколаєву

Обстріл Миколаєва стався зранку 13 жовтня. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив влучання у п'ятиповерховий житловий будинок.

Рятувальники дістали з-під завалів 11-річного хлопчика. Дитина 6 годин провела під завалами. Зараз її забрали до обласної дитячої лікарні.

Віталій Кім розповів, що під завалами ще є люди, тому тривають пошуки 7 осіб, з якими відсутній зв’язок.

Загалом місто було обстріляно 8 ракет С-300.

На удар по Миколаєву вже відреагував президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що кожен, хто винен у російських ударах, відповість за це.

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