Это еще раз доказывает, что Россия – страна-террорист. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Важно Ребенок пробыл под завалами 6 часов, – Зеленский отреагировал на удар по 5-этажке Николаева

В Николаеве нашли тело мужчины

Еще одна ракета С-300 попала в спасательную челночную станцию. В результате этого здание разрушено.

Под завалами спасательной челночной станции найден мужчина. К сожалению, он скончался.

Это сотрудник Государственного военизированного горноспасательного отряда ГСЧС Украины, который в эту ночь находился на суточном дежурстве. Искренние соболезнования родным и коллегам погибшего!

– рассказал городской голова Александр Сенкевич.



Ракета попала в спасательную челночную станцию / фото Александр Сенкевич

Что известно о ракетном ударе по Николаеву

Обстрел Николаева произошел утром 13 октября. Мэр Николаева Александр Сенкевич подтвердил попадание в пятиэтажный жилой дом.

Спасатели извлекли из-под завалов 11-летнего мальчика. Ребенок 6 часов провел под завалами. Сейчас его забрали в областную детскую больницу.

Виталий Ким рассказал, что под завалами есть еще люди, поэтому продолжаются поиски 7 человек, с которыми отсутствует связь.

В общей сложности город был обстрелян 8 ракетами С-300.

На удар по Николаеву уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что каждый, кто виноват в российских ударах, ответит за это.

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