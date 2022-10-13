Глава Львовской ОВА сообщил, что 13 октября во время воздушной тревоги россияне попали в один из военных объектов в регионе.

Что известно о разрушении

Объект, в который попали оккупанты, расположен в Золочевском районе. Козицкий сообщил, что в настоящее время произошло повторное попадание в этот объект. Уничтожено военное имущество. Но жертв, к счастью, нет.

2 ракеты попали в цель

Российские захватчики выпустили по военному объекту в Золочевском районе 3 ракеты. По словам главы ОВА, есть 2 попадания. 1 ракету сбили наши силы ПВО