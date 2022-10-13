В Бериславском районе Херсонской области подтверждено уничтожение командно-наблюдательного пункта вражеского батальона. Кроме того, украинские воины уничтожили технику россиян.

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ВСУ минуснули гаубицы "Мста-Б"

В частности, подтверждено уничтожение двух единиц буксированной гаубицы 152 калибра "Мста-Б".

Также в Николаевском районе продолжают выполнять огневые задачи по позициям врага и районам сосредоточения сил и средств ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны.

Наши воины нанесли артиллерийские удары по пункту развертывания минометной батареи и реактивных систем залпового огня противника.

В оперативном командовании "Юг" отметили, что потери врага в живой силе и технике доразведываются.

Какая ситуация на Юге

Украинские военные проводят успешное контрнаступление на Юге, в частности, в Херсонской области. Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщили, что на Херсонщине ВСУ освободили уже 75 городов и сел.

Недавно сообщалось, что в результате удара по группе оккупантов в Херсонской области уничтожено более 520 россиян. Речь идет о БТГ от 150-ти мотострелковой дивизии.

К слову Оккупанты в Херсонской области бросили целый танковый батальон Т-62

Из-за неудач на фронте враг терроризирует мирное население Украины. В ночь на 13 октября россияне массированно обстреляли Николаев, выпустив 8 ракет типа С-300.

Оккупанты попали в пятиэтажный жилой дом. Спасателям удалось извлечь из-под завалов 11-летнего мальчика, который пробыл под обломками дома 6 часов.

К сожалению, в результате обстрела Николаева погибли три гражданских и один работник ГСЧС.

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