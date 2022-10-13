У Бериславському районі Херсонщини підтверджено знищення командно-спостережного пункту ворожого батальйону. Крім того, українські воїни знищили техніку росіян.

До речі Росіяни готуються до вуличних боїв у Херсоні та будують укріплення, – Хлань про ситуацію в місті

ЗСУ мінуснули гаубиці "Мста-Б"

Зокрема, підтверджено знищення двох одиниць буксированої гаубиці 152 калібру "Мста-Б".

Також у Миколаївському районі продовжують виконувати вогневі завдання по позиціях ворога та районах зосередження його сил і засобів ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони.

Наші воїни завдали артилерійські удари по пункту розгортання мінометної батареї та батареї реактивних систем залпового вогню противника.

В оперативному командуванні "Південь" зазначили, що втрати ворога в живій силі та техніці дорозвідуються.

Яка ситуація на Півдні

Українські військові проводять успішний контрнаступ на Півдні, зокрема в Херсонській області. Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомили, що на Херсонщині ЗСУ звільнили вже 75 міст і сіл.

Нещодавно повідомлялося, що внаслідок удару по групі окупантів на Херсонщині знищила понад 520 росіян. Йдеться про БТГ від 150 мотострілецької дивізії.

До слова Окупанти на Херсонщині кинули цілий танковий батальйон Т-62

Через невдачі на фронті ворог тероризує мирне населення України. У ніч проти 13 жовтня росіяни масовано обстріляли Миколаїв, випустивши 8 ракет типу С-300.

Окупанти поцілили в п'ятиповерховий житловий будинок. Рятувальникам вдалось дістати з-під завалів 11-річного хлопчика, який пробув під уламками будинку 6 годин.

На жаль, унаслідок обстрілу Миколаєва загинуло троє цивільних та один працівник ДСНС.

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