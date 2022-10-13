У Бериславському районі Херсонщини підтверджено знищення командно-спостережного пункту ворожого батальйону. Крім того, українські воїни знищили техніку росіян.
До речі Росіяни готуються до вуличних боїв у Херсоні та будують укріплення, – Хлань про ситуацію в місті
ЗСУ мінуснули гаубиці "Мста-Б"
Зокрема, підтверджено знищення двох одиниць буксированої гаубиці 152 калібру "Мста-Б".
Також у Миколаївському районі продовжують виконувати вогневі завдання по позиціях ворога та районах зосередження його сил і засобів ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони.
Наші воїни завдали артилерійські удари по пункту розгортання мінометної батареї та батареї реактивних систем залпового вогню противника.
В оперативному командуванні "Південь" зазначили, що втрати ворога в живій силі та техніці дорозвідуються.
Яка ситуація на Півдні
Українські військові проводять успішний контрнаступ на Півдні, зокрема в Херсонській області. Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич повідомили, що на Херсонщині ЗСУ звільнили вже 75 міст і сіл.
Нещодавно повідомлялося, що внаслідок удару по групі окупантів на Херсонщині знищила понад 520 росіян. Йдеться про БТГ від 150 мотострілецької дивізії.
До слова Окупанти на Херсонщині кинули цілий танковий батальйон Т-62
Через невдачі на фронті ворог тероризує мирне населення України. У ніч проти 13 жовтня росіяни масовано обстріляли Миколаїв, випустивши 8 ракет типу С-300.
Окупанти поцілили в п'ятиповерховий житловий будинок. Рятувальникам вдалось дістати з-під завалів 11-річного хлопчика, який пробув під уламками будинку 6 годин.
На жаль, унаслідок обстрілу Миколаєва загинуло троє цивільних та один працівник ДСНС.
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