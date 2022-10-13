Речь идет об иранских беспилотниках "Shahed-136", которые не первый день кошмарят украинцев. Их оккупанты активно используют, чтобы атаковать не только позиции на фронте, но и гражданское население в тылу.
К теме 6 пунктов управления, 7 районов сосредоточения россиян: потери оккупантов от точных ударов ВСУ
Успехи Воздушных сил за сутки
Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" Воздушных сил ВСУ сбили:
- 4 дрона над Одесщиной,
- 2 – над Николаевщиной.
И это лишь доля дронов, сбитых в сутки силами обороны. Как сообщил Генштаб, авиация Украины в целом за прошедшие сутки нанесла 32 удара. Благодаря ее работе удалось поразить:
- более 25 районов сосредоточения вооружения и военной техники,
- 7 зенитных ракетных комплексов противника,
- 4 вертолета,
- 26 БпЛА.
Успехи на Юге Украины за 12 октября
В ОК "Юг" также сообщили, что в сутки ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 190 огневых задач. Только на этом направлении враг потерял 36 своих оккупантов.
Хотя окончательные потери доразведываются, известно, что армии Украины на Юге удалось уничтожить:
- 1 танк,
- 2 топливозаправщика,
- 2 единицы бронетехники,
- 3 артсистемы крупного калибра,
- 4 вертолета,
- 5 складов с боеприпасами,
- 5 БпЛА.
Как сообщили в командовании, беспилотники уничтожили над Винницкой и Черкасской областями.
Интересно – ВСУ за 18 минут приземлили четыре российских вертолета: смотреть видео