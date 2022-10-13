Йдеться про іранські безпілотники "Shahed-136", які не перший день кошмарять українців. Їх окупанти активно використовують, щоб атакувати не лише позиції на фронті, а й цивільне населення у тилу.

До теми 6 пунктів управління, 7 районів зосередження росіян: втрати окупантів від влучних ударів ЗСУ

Успіхи Повітряних сил за добу

Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗСУ збили:

4 дрони над Одещиною,

2 – над Миколаївщиною.

І це лише частка дронів, збитих за добу силами оборони. Як повідомив Генштаб, авіація України загалом протягом минулої доби завдала 32 удари. Завдяки її роботі вдалося уразити:

понад 25 районів зосередження озброєння та військової техніки,

7 зенітних ракетних комплексів противника,

4 вертольоти,

26 БпЛА.

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В ОК "Південь" також повідомили, що за добу ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 190 вогневих завдань. Тож лише на цьому напрямку ворог втратив 36 своїх окупантів.

Хоч остаточні втрати дорозвідуються, відомо, що армії України на Півдні вдалося знищити:

1 танк,

2 паливозаправники,

2 одиниці бронетехніки,

3 артсистеми крупного калібру,

4 гелікоптери,

5 складів з боєприпасами,

5 БпЛА.

Як повідомили в командуванні, безпілотники знищили над Вінниччиною та Черкащиною.

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