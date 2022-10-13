Йдеться про іранські безпілотники "Shahed-136", які не перший день кошмарять українців. Їх окупанти активно використовують, щоб атакувати не лише позиції на фронті, а й цивільне населення у тилу.
До теми 6 пунктів управління, 7 районів зосередження росіян: втрати окупантів від влучних ударів ЗСУ
Успіхи Повітряних сил за добу
Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗСУ збили:
- 4 дрони над Одещиною,
- 2 – над Миколаївщиною.
І це лише частка дронів, збитих за добу силами оборони. Як повідомив Генштаб, авіація України загалом протягом минулої доби завдала 32 удари. Завдяки її роботі вдалося уразити:
- понад 25 районів зосередження озброєння та військової техніки,
- 7 зенітних ракетних комплексів противника,
- 4 вертольоти,
- 26 БпЛА.
Успіхи на Півдні України за 12 жовтня
В ОК "Південь" також повідомили, що за добу ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 190 вогневих завдань. Тож лише на цьому напрямку ворог втратив 36 своїх окупантів.
Хоч остаточні втрати дорозвідуються, відомо, що армії України на Півдні вдалося знищити:
- 1 танк,
- 2 паливозаправники,
- 2 одиниці бронетехніки,
- 3 артсистеми крупного калібру,
- 4 гелікоптери,
- 5 складів з боєприпасами,
- 5 БпЛА.
Як повідомили в командуванні, безпілотники знищили над Вінниччиною та Черкащиною.
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