Влучні наземні удари завдали ворогу втрат

Про це йдеться у ранкову зведенні Генерального штабу Збройних сил України 13 жовтня. Також влучними ударами захисники знищили 4 склади з боєприпасами, артилерію та іншу техніку.

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Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 6 пунктів управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів. В зону вогневого ураження також потрапили позиції ворожої артилерії, РЕБ та інші військові цілі,
– йдеться у повідомленні.

Успіхи ЗСУ у повітрі

Авіація Сил оборони упродовж доби завдала 32 удари. У Генштабі підтвердили ураження понад 25 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 зенітних ракетних комплексів противника.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 4 вертольоти ворога та 26 БпЛА.

До слова, у Повітряних силах ЗСУ звітували, що вчора вдалося збити 19 таких безпілотників. Українські захисники ліквідували:

  • російський ударний вертоліт Ка-52,
  • 17 дронів-камікадзе Shahed-136;
  • 2 безпілотники Zala Ланцет.

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