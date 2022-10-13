Влучні наземні удари завдали ворогу втрат

Про це йдеться у ранкову зведенні Генерального штабу Збройних сил України 13 жовтня. Також влучними ударами захисники знищили 4 склади з боєприпасами, артилерію та іншу техніку.

Увага ЗСУ відбили атаки біля Бахмута та Мар'їнки: ворог отримав наказ припинити наступ

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 6 пунктів управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів. В зону вогневого ураження також потрапили позиції ворожої артилерії, РЕБ та інші військові цілі,

– йдеться у повідомленні.

Успіхи ЗСУ у повітрі

Авіація Сил оборони упродовж доби завдала 32 удари. У Генштабі підтвердили ураження понад 25 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 зенітних ракетних комплексів противника.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 4 вертольоти ворога та 26 БпЛА.

До слова, у Повітряних силах ЗСУ звітували, що вчора вдалося збити 19 таких безпілотників. Українські захисники ліквідували:

російський ударний вертоліт Ка-52,

17 дронів-камікадзе Shahed-136;

2 безпілотники Zala Ланцет.

До теми – ЗСУ за 18 хвилин приземлили чотири російські вертольоти: дивитись відео

Зверніть увагу! За даними Генштабу станом на 12 жовтня, на війні проти України загинули 63 380 російських окупантів. При цьому українські військові завжди наголошують, що реальні втрати ворога можуть бути більшими, адже встановити точну кількість неможливо через активні бойові дії.